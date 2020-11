I kvůli pandemii covidu chybí dárci krve. Pomáhají vězeňští dozorci

Krev se rozhodlo darovat přes 400 příslušníků vězeňské služby v celém Česku. Krevní banka tak díky tomu získá 180 litrů této cenné tekutiny.

Pro některé z dozorců to bylo poprvé v životě. "Je to krásné, v pohodě. Doporučuju všem," láká další dobrodince Martin, který pracuje ve věznici v Rýnovicích.

A o prvodárce jde lékařům především. Tři čtvrtiny se jich poté, co překonají počáteční obavy, vrací a stávají se pravidelnými dárci krve.

"Je to 10 až 12 let, co jsem daroval naposledy. Snáším to úplně v pohodě. Tahle akce mě dostala do fáze, že budu pokračovat," slíbil ředitel rýnovické káznice Petr Veselý. Jediným krokem, který dárci nyní podstupují navíc, je měření teploty.

Liberecká nemocnice čelí výpadku dárců od propuknutí pandemie. Odběrové oddělení pracovalo ve složitých podmínkách, protože sestry musela nemocnice přeřadit na přeplněná covidová pracoviště.

"Ani nám se nevyhnuly pozitivity testů, karantény, onemocnění. Byl nedostatek sester. My jsme tady z dvanácti měli čtyři," popsala primářka transfúzního oddělení liberecké krajské nemocnice Renata Procházková.

Vězeňská služba se chystá zapojit i do programu dárcovství kostní dřeně.