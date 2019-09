I nepovinná očkování se vyplatí! Na některé přispěje pojišťovna

Očkování patří bezesporu mezi největší objevy a úspěchy moderní medicíny. Vděčíme jim za to, že s některými nemocemi už se téměř nesetkáváme. Zcela se podařilo vymýtit třeba virus pravých neštovic.

Některá očkování musíme povinně podstoupit všichni, například proti tetanu nebo černému kašli, ochránit před nebezpečnými nemocemi nás ale mohou i očkování nepovinná, a na řadu z nich přispívají zdravotní pojišťovny.

Jedním z nepovinných očkování, které zdravotní pojišťovny proplácejí, je vakcinace proti lidskému papillomaviru. Jde o účinný způsob, jak předejít rakovině děložního čípku nebo genitálním bradavicím.

Očkování hradí pojišťovny dívkám i chlapcům ve věku 13 až 14 let. Mladíky vakcína pomáhá chránit kromě genitálních bradavic také před rakovinou konečníku. Dostupné jsou látky, které ochraňují proti různému počtu typů papillomavirů.

Pojišťovny plně hradí pouze vakcínu Cervarix chránící proti dvěma typům. U Gardasilu, který působí proti čtyřem typům, nebo Gardasilu 9 chránícímu dokonce proti devíti typům papillomavirů, si musí zájemci o očkování část doplatit sami.

Nebezpečným, ale bohužel často podceňovaným onemocněním, je chřipka. Nemocí jsou nejvíce ohroženi pacienti, kteří v minulosti podstoupili například transplantaci krvetvorných buněk, nebo také lidé s chronickými respiračními nemocemi jako astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc.

Ve zvýšeném riziku jsou ale rovněž senioři nad 65 let, jimž pojišťovny očkování proplácí. Podobně jako chřipka je lehce přenosná i bakterie způsobující pneumokoková onemocnění. Projevují se různě – od zánětu dutin až po meningitidu. Vakcinaci proti pneumokokům proplácí pojišťovny dětem, kterým lékař aplikoval tři dávky do 7 měsíců od narození, a seniorům nad 65 let.

Některá očkování hradí pojišťovny jen částečně. Výše příspěvku se většinou liší podle konkrétní zdravotní pojišťovny. To se týká například očkování proti rotavirovým infekcím, s nimiž se nejčastěji setkávají malé děti. Nemoc se obvykle projevuje bolestmi břicha, silným průjmem a zvracením, což může v extrémních případech skončit i několikadenním pobytem v nemocnici kvůli dehydrataci.

Dalším nepovinným očkováním, na které přispívá většina zdravotních pojišťoven, je vakcína proti klíšťové encefalitidě. U tohoto virového onemocnění zaznamenávají lékaři v posledních letech nárůst výskytu, více ohroženi jsou starší lidé. Mezi další nepovinná očkování, na něž je možné získat finanční příspěvek, patří například vakcíny proti pásovému oparu, meningokokovým nákazám typu B nebo žloutence typu A a B.

Aktuální informace o podmínkách a výši příspěvku lze obvykle dohledat na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven.