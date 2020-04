I Světová zdravotnická organizace je pro roušky. Má k nim ale výhrady

Nosit nebo nenosit roušky? To je otázka, která rozděluje jednotlivé země i epidemiology. Jejich nošení doporučuje i Světová zdravotnická organizace (WHO), ovšem s mnoha výhradami.

Česká republika zavedla povinnost nosit roušky mezi prvními. Platí u nás také jedno z nejpřísnějších nařízení, až na výjimky musíme roušky nosit, jakmile vyjdeme ze dveří domova. Zakrytá ústa a nos ale nosí i v jiných zemích. Povinné jsou na Slovensku, v Izraeli, Maroku nebo v Indii, v některých státech platí nařízení alespoň pro hromadnou dopravu nebo obchody – jako v Chile, Rakousku nebo v Německu. Například v Kolumbii se nařízení týká seniorů nad 70 let. V některých státech USA, Velké Británii, Jižní Koreji nebo Číně je nošení roušek doporučené.

Také postoj WHO je stále rozpolcený. Na jednu stranu se vyjadřuje pro nošení roušek, ale jen pro někoho. Doporučuje je především nemocným, aby kapénkovou infekcí neroznášeli nákazu dál. Roušky totiž chrání okolí, nikoli jejich nositele.

Chránit pomocí roušek, štítů či respirátorů by se měli také zdravotníci a ti, kdo pečují o nemocné.

Krizová koordinátorka WHO Dorit Nitzanová varuje, že roušky by mohly vyvolávat mylný dojem, že zajišťují spolehlivou ochranu samy o sobě. Veřejnost by roušky ovšem měla brát jen jako jednu ze součástí preventivních opatření. Stejně důležité je také chránit si ruce rukavicemi, oči ochrannými brýlemi, vyhýbat se kontaktu s dalšími osobami a myslet na zvýšenou hygienu rukou.

WHO rovněž varuje, že při špatném zacházení s rouškou se z pomůcky může stát spíše zdroj kontaminace. Je třeba ji správně nandavat i sundavat, zlikvidovat, v případě roušky pro opakované použití ji správně čistit.



WHO plošné nošení roušek nedoporučilo také z důvodu, že jich prostě není dostatek pro všechny. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus to odůvodňuje tím, že profesionální pomůcky by měly být vyhrazeny primárně pro lidi v první linii, především zdravotníky.

Většina Čechů si roušky podomácku ušila, vyžadovat to po občanech ale není možné. Z tohoto důvodu se například k povinnosti nosit roušky neuchýlila Francie nebo Španělskou, protože nedokáže dost ochranných pomůcek pro všechny zajistit a nemůže po občanech vyžadovat samozásobení. Spolehlivost doma šitých bavlněných roušek je diskutabilní. Je nutné je vyvařovat, vhodnější je vložit do nich filtr.

