I v lockdownu lze pořídit ojeté auto on-line, je to zároveň poslední šance na odpočet DPH

Toho momentálně využívají především živnostníci, podnikatelé a společnosti, aby si tak zajistili maximální odpočet DPH v závěru roku. Dalším důvodem k pořízení vozu i pro osobní použití ještě letos je i fakt, že prodejci nabízejí výrazné slevy, aby na poslední chvíli vylepšili svoje prodejní čísla. Začátkem příštího roku půjdou ceny ojetin podle odborníků kvůli jejich nedostatku na trhu strmě nahoru.



V závěru roku většina obchodů již řadu let nabízí své produkty za razantně nižší ceny. Není tomu jinak ani u největšího prodejce ojetých automobilů u nás. AAA AUTO zahájilo tradiční výprodejovou akci s výrazným snížením cen již nyní. Důvodem poklesu cen poloviny modelů je každoročně s koncem kalendářního roku blížící se zestárnutí o rok, ke kterému dojde po prvním lednu. Samozřejmě jde i o podporu on-line prodeje, který nastartoval okamžitě po zavedení lockdownu. „Zahájení slev ihned po vánočních svátcích se nám osvědčuje již několik posledních let. Nejen že tím tak trochu předbíháme prodejce nových vozů, kteří většinou ceny loňských modelů snižují až po prvním lednu, ale zároveň tak vycházíme vstříc zákazníkům, kteří si automobil na konci roku pořizují například kvůli odpočtu DPH. Letos hraje velkou roli také podpora on-line prodeje,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny AURES Holdings, kam patří mimo jiné značky AAA AUTO nebo Mototechna. „Příští rok dojde k výrazné změně na celoevropském trhu automobilů. V důsledku nedostatku vozů dojde k rapidnímu zdražení automobilů, které se začalo projevovat již během celého letošního roku,“ doplnila Topolová. Celková nabídka AAA AUTO na dvaadvaceti pobočkách v České republice je nyní necelých osm tisíc automobilů.



On-line prodej vozů je již v síti AAA AUTO velmi dobře zaběhnutý. Během dvou předchozích lockdownů se přes internet prodalo již několik tisíc vozů. „Máme velmi dobře připravený prodejní proces, díky kterému si mohou lidé pořídit vůz i bez návštěvy prodejny. Vůz si zákazník vybere na internetu a vydesinfikované auto je mu doručeno domů. Máme s tímto prodejem zhruba 95% úspěšnost. To znamená, že drtivá většina kupujících je s autem spokojena. Vozy lze on-line pořídit i na úvěr,“ říká Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele sítě AAA AUTO. Slevy dosahují úrovně až 90 000 korun, při koupi na úvěr je možné získat zpět 40 000 korun v hotovosti a odklad splátek.



Většina zákazníků si uvědomuje, že nový automobil ztrácí na hodnotě desítky tisíc korun ihned po vyjetí z autosalonu, což pomáhá zvyšující se poptávce po zánovních a ojetých automobilech. Navíc začátkem nového roku všechna vozidla v provozu zestárnou o celý rok, což se promítá i do jejich ceny, která klesá. Jen za letošní rok na českém trhu chybělo na 100 tisíc ojetin a tento trend se bude prohlubovat i v následujícím roce.



„S koncem roku se ještě výrazněji zvyšuje poptávka po automobilech ve stáří jednoho roku až dvou let a s nájezdem do padesáti tisíc kilometrů. Velký vliv má také dostupnější financování nákupu vozu na splátky i díky stále ještě nízkým úrokovým sazbám. Náš systém on-line prodeje umožňuje získat novější automobil komfortně a bez dlouhého čekání, což zákazníci kvitují,“ uzavřela Topolová.