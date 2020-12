I za pandemie se bruslí. Kde jsou nejlepší kluziště? VELKÝ PŘEHLED

Nejvíce kluzišť je tradičně v Praze. Letos by se jich v hlavním městě mělo otevřít 14. Největší ledovou plochu pod širým nebem lidé najdou na Letné a má plochu 40 x 20 metrů.

Nové brusliště je třeba na Vypichu. "Letos nechystáme kluziště na Kulaťáku, jak jsou lidé zvyklí, protože tam stojí odběrové pracoviště na covidové testy. Místo toho jsme pro něj našli místo na Vypichu před oborou Hvězda," řekl místostarosta Prahy 6 Jan Lacina.

Pandemie koronaviru zamíchala kartami u provozovatelů bruslišť. Momentálně se Česko nachází v systému PES ve 3. stupni. Venkovní brusliště tak mohou v tomto stupni otevřít až pro 50 bruslařů. Pokud vláda v pondělí zpřísnění opatření a Česko přejde do 4. stupně, kluziště na své plochy mohla pustit jen 6 bruslařů. Všichni sportovci na ledě by také měli mít roušky. Uzavřeny by také musely být šatny a ostatní vnitřní prostory.

"Led rozpouštět nebudeme, je s tím práce ho následně postavit. Kdyby bylo možné bruslit pouze pro šest lidí, tak budeme muset vymyslet rezervační systém, aby se na všechny dostalo," sdělil pro TN.cz zaměstnanec brusliště Na Vypichu. Dodal ovšem, že poslední slovo bude mít radnice MČ Praha 6 jako provozovatel brusliště.

Seznam bruslišť pod širým nebem v České republice naleznete v tabulkách níže.