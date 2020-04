Ideální podmínky pro pozorování, noční oblohu prozáří Lyridy

Čeká nás několik velmi jasných nocí, které budou vhodné pro pozorování noční oblohy. To totiž nebude rušit svit Měsíce, který bude brzy v novu. Těšit se v následujících dnech můžeme na meteorický roj Lyridy, noční obloze vévodí velmi jasná Venuše, s vhodným přístrojem jsou na nebi vidět jasné komety. Pozorování noční oblohy v posledních dnech doplňují "vlaky" sítě Starlink.

Měsíc bude v novu ve středu brzy ráno, podle meteorologů nás navíc v noci čeká jasná obloha, nastávají tak vhodné podmínky pro pozorování noční oblohy. Srpek měsíce by se měl objevit až v pátek.

Na obloze lze v tomto týdnu pozorovat hned několik velmi zajímavých věcí. V noci na 22. dubna nastane maximum meteorického roje Lyridy. Letos by pozorovatelé podle České astronomické společnosti (ČAS) mohli vidět meteorů hodně. "Pokud letos nezkusíte Lyridy, může se stát, že tak dobře je neuvidíte třeba i deset let. Sejít se musí bezměsíčná noc, maximum musí relativně spadat do nočních hodin, kdy stoupá Lyra výše nad obzor a ještě musí být jasno," upozorňuje ČAS.

Meteory budou zdánlivě vylétat ze souhvězdí Lyry, rychlost bude střední. Nejvíce meteorů bude létat kolem půlnoci a později. Maximum má totiž nastat až dopoledne.

Noční obloze stále vévodí Venuše, která je vidět už večer a dosahuje už prakticky svého nejvyššího jasu. Ráno jsou seřazeny planety Mars, Saturn a Jupiter.

ČAS také upozorňuje na jasné komety. Nejvíce si konkurují C/2019 Y1 (ATLAS) a vzhledově jiná C/2017 T2 (PanSTARRS), která má široký prachový ohon. K jejich pozorování je již nutná technika.

Pozorování nyní doplňují družice sítě Starlink, které na noční obloze vytváří po vypuštění na oběžnou dráhu vlaky. Ty mohou být zajímavým zpestřením, astronomům ale přidělávají vrásky. Při využití expozice se totiž vlaky na snímcích projevují jako dlouhé a pravidelné čáry, které mohou celou fotografii zcela znehodnotit.