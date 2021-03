IKEA ve velkém otvírá výdejní okénka. Bude se nacházet i ve vašem městě?

Švédský nábytkářský řetězec IKEA ve středu 10. března otevírá další výdejní místo mimo svoje kamenné prodejny. Bude se nacházet v Plzni. Jde už o šesté místo v Česku, kde si mohou zákazníci vyzvednout svoji objednávku, aniž by museli do obchodu.

Obyvatelé západočeské metropole mohou jásat. I do jejich města totiž pronikl nábytkářský gigant s modrožlutým logem – IKEA. Po Českých Budějovicích, Zlínu, Liberci, Hradci Králové a Olomouci je Plzeň šestým městem, kde si mohou lidé vyzvednout svoji objednávku. Nemusí tak jezdit přes půlku republiky do kamenného obchodního domu.



"Zákazníkům prostřednictvím nového výdejního místa v Plzni nabízíme další možnost si vybrat, kde a kdy si chtějí nákupy vyzvednout," řekl ředitel obchodního domu IKEA Zličín v Praze Jiří Kuča. Služba se jmenuje "klikni a vyzvedni" a je založena na velice jednoduchém principu. Zákazník si vybere zboží a vloží ho do nákupního košíku. Následně si zvolí výdejní místo, kde si ho vyzvedne a také datum doručení. Pak už jen čeká na potvrzovací e-mail.



Za vyšší útratu si ovšem více připlatíte. Ceny jsou odstupňovány podle celkové hmotnosti zboží v objednávce. Začínají na 99 korunách pro objednávky do 15 kilogramů. Nejvyšší je cena u zboží nad 200 kilogramů, za vyzvednutí zaplatíte téměř 700 korun.



Všechna výdejní místa mají otevírací dobu 7 dní v týdnu. Jednotlivé časy se ovšem u konkrétních výdejních okének liší. To nejnovější v Plzni bude mít otevřeno ve všední dny od 14 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 14 hodin.



V letošním roce plánuje IKEA otevřít další výdejní místa také v Karlovarském a Ústeckém kraji. Vzhledem k rostoucí poptávce po nakupování on-line chce tento ochod s nábytkem v následujících třech letech investovat do těchto míst jednu miliardu korun.



V Praze pak společnost otevře své první plánovací studio v Česku. "Zákazníci se zde budou moci potkat s našimi odborníky na interiérové vybavení. Studio v tomto formátu bude vůbec první v celém regionu Česka, Maďarska a Slovenska,“ sdělila manažerka pro obchodní aktivity Federica Barberis.



IKEA přitom už dříve zkoušela podobný model v hlavním městě – takzvaný pop-up IKEA Point, který sídlil na Václavském náměstí. Skončil ovšem po necelém roce působení. IKEA má v česku čtyři kamenné prodejny, dvě v Praze a po jedné v Brně a Ostravě. Další otevřít neplánuje, zaměřit se chce na modernizaci těch současných.