Ikonický Darwinův oblouk na Galapágách se zřítil do moře

Snímky skalní brány, ze které po zřícení zbyly jen dva pilíře, v pondělí zveřejnilo na sociálních sítích ministerstvo spolu s prohlášením potvrzujícím tuto zprávu. "Bylo hlášeno zřícení Darwinova oblouku, atraktivního přírodního mostu, který se nachází méně než kilometr od hlavní oblasti Darwinova ostrova," uvedlo ministerstvo.

Darwinův oblouk tvořil přírodní kámen a svého času byl součástí Darwinova ostrova, na který je v současné době zakázán vstup turistům. Souostroví čítající přes 230 ostrůvků je pojmenované po anglickém biologovi Charlesi Darwinovi a je považováno za jednu z nejlepších potápěčských lokalit v Tichém oceánu.

Ostrovy jsou součástí Ekvádoru a nachází se stovky kilometrů od pobřeží země. Souostroví patří do světového dědictví UNESCO. Díky své bohaté biodiverzitě proslulo mnoha endemickými živočišnými a rostlinnými druhy.

