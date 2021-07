Ilona odhalila zlomový okamžik z Výměny, který nebyl v televizi

Ve středeční Výměně manželek mohli diváci sledovat rodinu Radky (38), Michala (31), Dominiky (12), Viktorie (11) a Sama (9). Jsou poněkud excentrická rodina. "Přihlásili jsme se z hecu, ale jsem na rodinu také hodně měkká," říkala Radka. Jejich 12letá dcera už umí řídit domácnost. "Vrátíme se domů a máme teplé jídlo, která jiná holka v jejím věku tohle dělá. Uklidí, uvaří a postará se o úkoly mladších sourozenců," řekl tehdy Michal. Náhradní mámě to ovšem dost vadilo.

Diváci se mohli také seznámit s rodinou Ilony (42), Pavla (48) a Honzy (16) z Brna. Ilona se do Výměny přihlásila bez souhlasu rodiny. Problémem v rodině byl totiž vztah Pavla s nevlastním synem Honzou. "Taky mě na Iloně štve, že se mnou nechce chodit za zábavou. Její syn by se v 18 mohl klidně odstěhovat," myslel si Pavel.

To ani netušil, jak blízko pravdě byl. Honza si totiž pořídil rodinu a celý jeho přístup k věcem se změnil. "Syn ze mě udělal babičku," raduje se Ilona. "Ten kluk začal být zničehonic zodpovědný. Ta změna nastala rychle. Teď se stará o ženu a mimčo," popisuje Ilona současnou situaci v rodině. Celý rozhovor s Ilonou o tom, jak žije její rodina teď, najdete na Nova Plus.

Změnilo se i to, že partneři Ilona s Pavlem už spolu tráví mnohem více času. "Chodíme víc ven, jsme víc spolu," doplnila Ilona. Na Výměnu moc dobré vzpomínky nemá, ale podle ní je to skvělá zkušenost.

Ilona pro Nova Plus zavzpomínala i na samotné natáčení. "Když jsem se seznámila s rodinou, tak jsem myslela, že to bude v pořádku a že to zvládneme. Postupně se začalo ukazovat, že ne a bylo to pořád horší a horší," sdělila Ilona.

A co v televizi podle ní nebylo? "S dětmi to bylo v pořádku, ve finále ale tatínek viděl, že si s nimi začínám rozumět, protože začaly víc komunikovat a vykládat o své rodině. Tak jim to zakázal," překvapila Ilona.

