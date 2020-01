Imám Shehadeh před soudem: "Jsem hrdý na to, co jsem udělal!"

"V islámu vláda, která nevládne podle šaríi, ztrácí legitimitu. Na to, co jsem udělal, jsem patřičně hrdý, nemám se za co stydět. To, co váš soud rozhodne, že je zločin, nemá pro mě žádnou váhu. Podle koránu jsem se ničeho nedopustil. Nemám strach z trestu, který jste si připravili. Cítím povinnost vás varovat před trestem od Alláha za boj proti šaríe," řekl v úterý u soudu.

Bývalý imám je ve vazbě od listopadu roku 2018, jeho bratr Omar a švagrová Fatima (původně Kristýna) jsou stíháni jako uprchlíci. Klíčovým důkazem proti trojici muslimských extremistů jsou záznamy komunikace, které vyšetřovatelé získali z imámova počítače a telefonu. Z těch je zřejmé, že Shehadeh měl mezi teroristy kontakty i na těch nejvyšších místech.

Dostat bratra a později i jeho ženu do Sýrie tak pro něho zřejmě bylo snadné. Oba bratři vyrůstali v Česku, v rodině palestinského původu. Byli vychováváni v náboženském duchu a k islámu přešli nejspíš až jako dospělí. Imámův bratr dokonce absolvoval speciální výcvik, který zahrnoval i odborné zkoušky z Právní vědy džihádu, Právní vědy uctívání či Prorokovy biografie.

Shehadeh bratrovu ženu také neustále utvrzoval v tom, jak je nutné bojovat za rozšíření práva šaría. "Lidé mají právo na to, aby se k nim dostala šaría a Alláhovo právo je, aby šaría byla aplikovaná všude. Když ne po dobrém, tak po zlém," tvrdil. Fatima prý konvertovala až v dospělosti a než odcestovala do Sýrie, Shehadeh ji přes internet se svým bratrem oddal.

Bývalý imám je obviněný také z toho, že pomáhal financovat syrskou teroristickou organizaci An-Nusrá. Měl jí poslat zhruba půl milionu korun, které vybral mezi českými a slovenskými muslimy, kterým tvrdil, že se jedná o příspěvky a dobročinnost.