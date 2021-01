Trumpa čekají těžké časy: Podívejte se, co to znamená impeachment

Americká Ústava umožňuje Kongresu odvolat prezidenty dříve, než vyprší jejich fuknční období, pokud bude podezření, že prezident spáchal velezradu, úplatkářství, nebo jiné závažné trestné činy a přestupky. Obviněni byli pouze čtyři prezidenti - Andrew Johnson v roce 1868 a Bill Clinton v roce 1998 - oba byli nakonec osvobozeni a dokončili funkční období. Richard M. Nixon rezignoval v roce 1974, aby se vyhnul obviňování.

Čtvrtým prezidentem, který impeachmentu čelil, byl a je republikán Donald J. Trump. První impeachment Trump odvrátil v roce 2019. Tehdy měli republikáni v Senátu většinu. Ten druhý ve středu odhlasovala Sněmovna reprezentantů, tentokrát je však situace jiná. V Senátu mají nyní převahu právě demokraté. K uznání viny je ale zapotřebí souhlasu dvou třetin přítomných senátorů. "Vedle demokratů bude pro impeachment hlasovat asi pět, nebo šest senátorů, ale je jich potřeba 17," řekl politolog Jiří Pehe.

V Senátu proběhne soud a pokud by byl Trump odsouzen na základě impeachmentu, tak to bude mít pro něj dva dopady. Ten první už není aktuální, protože jde o to, že dotyčný politik musí odejít ze své funkce. To se stane v každém případě, jelikož 20. ledna nastoupí do úřadu prezidenta USA demokrat Joe Biden.

Anketa Souhlasíte s žalobou proti Donaldu Trumpovi? Ano 92 35 hlasů Ne 8 3 hlasy Je mi to jedno 0 0 hlasů Hlasovalo 38 lidí.

Ten druhý dopad, kterého by se Trump měl obávat, je doživotní zákaz kandidovat znovu do veřejných politických funkcí. "Bude hodně záležet na tom, jak se zachová současný šéf republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell, který naznačil, že by možná hlasoval pro impeachement. Pokud on by byl pro, tak by se k němu mohl přidat rozhodující počet senátorů," uvedl Pehe. "Důvod, proč váhají je ten, že se bojí toho, že pokud Trump zůstane v politice a bude schopen kandidovat za 4 roky, tak jim může způsobit velké problémy. Ale je to pro ně docela vítaná šance se ho elegantně zbavit," dodal politolog.

Důležité tedy pro impeachment není vůbec to, zda-li se stihne projednat v Senátu do inaugurace nového amerického prezidenta. Už teď je víceméně jisté, že se bude projednávat až po inauguraci Bidena. Pro demokraty a republikány, kteří jsou proti Trumpovi, je to především šance, jak odstavit Donalda Trumpa od možnosti kandidovat v roce 2024.

Druhému impeachmentu čelí prezident Donald Trump kvůli podněcování násilí ke vzoupře v souvilosti s událostmi, které se staly minulou středu ve Washingtonu D.C., nepokoje si vyžádaly celkem pět životů.