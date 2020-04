Imunita po vyléčení z Covid-19? Nejsou pro to důkazy, varují vědci

Epidemiologové ze Světové zdravotnické organizace (WHO) upozornily, že testy na protilátky nemusí ukazovat, jestli je pacient vůči nákaze imunní. Upozorňují totiž, že není jasné, jestli ti, kteří se z onemocnění vyléčili, jsou případně chráněni před tím, aby se nakazili znovu, a eventuelně, jak dlouho taková ochrana vydrží.

"V hodně zemích si myslí, že použití serologických rychlotestů jim umožní změřit to, co považují za počet imunních obyvatel. Ale teď nejsou žádné důkazy, že by tyto testy dokázaly odhalit, jestli je někdo chráněný proti opětovné nákaze,“ varovala Maria van Kerkhoveová ze Světové zdravotnické organizace.

Varovala, že test sice poměří, jestli má někdo v těle protilátky. "Ale to, že má protilátky, neznamená, že je chráněný," dodala podle listu Daily Mirror.

Už v pondělí navíc WHO varovala, že ne všichni, kteří se z nákazy vyléčili, pak měli v těle protilátky. "Pokud jde o vyléčení se a následnou opětovnou nákazu, věřím, že na to ještě nemáme odpověď, je to velká neznámá," řekl Mike Ryan z WHO. Data z Číny totiž u některých vyléčených ukazovala nulové protilátky, jiní jich měli v krvi vysoké množství.

WHO také varovala před rušením karanténních opatření. Než k tomu dojde, měl by podle nich v zemi být přenos viru pod kontrolou, měl by existovat systém na vyhledávání a izolaci potencionálně nakažených, mělo by být zastaveno šíření v nemocnicích a domovech pro seniory, na místech jako jsou školy či pracoviště, by měla platit opatření, která dalšímu šíření zabrání, a měla by být pod kontrolou možnost importu další nákazy ze zahraničí.