Imunitní systém – více než první obranná linie

S příchodem podzimu se zkracují dny, klesá venkovní teplota a zároveň se zvyšuje počet vrstev oblečení, které si oblékáme, abychom neprochladli. V tyto dny se mnozí z nás zamýšlejí nad tím, jak posílit přirozenou obranyschopnost organismu a vyhnout se sezónním infekčním onemocněním.





Imunitní systém chrání lidský organismus i před patogeny, jako jsou například bakterie, viry, parazité nebo plísně, které se mohou dostat do těla. Pokud tento obranný systém funguje, jak má, ani o něm nevíme. Ovšem jen do doby, než onemocníme. Pak je náš imunitní systém vystavený zkoušce, ale ani během ní nepřestává pracovat. Bojuje proti cizorodým látkám a dělá všechno pro to, aby je zničil a my se cítili lépe.Imunitní systém tak bez přestání pracuje na udržení našeho zdraví.Imunitní systém tvoří souhrn mechanismů, které zajišťují celistvost organismu. Projevuje se nejen obranyschopností organismu, ale i autotolerancí. Imunitní systém tvoří síť orgánů, tkání, buněk a bílkovin. Například mechanickou bariéru proti patogenům tvoří kůže a sliznice, významnou roli hraje v imunitním systému i brzlík a kostní dřeň. Imunitní reakce jsou pak zajištěny různými druhy buněk a molekul a jejich vzájemným působením 2.Jedná se o velmi složitý, a přitom stěžejní systém naší obrany proti onemocněním. Jak ho tedy podpořit, aby nám stále a dobře sloužil?Klíčové antioxidanty, jako jsou vitaminy C, E, beta-karoten a minerál zinek přispívají k normální funkci imunitního systému. Lidský organismus tyto vitaminy a minerály potřebuje, ovšem někdy může být obtížné zajistit jejich adekvátní příjem.V takovou chvíli mohou pomoci multivitaminy Centrum*, které obsahují živiny nezbytné k podpoření imunitního systému. Široké spektrum vitaminů a minerálů pomáhá udržovat správný chod lidského těla. Multivitaminy Centrum jsou klinicky ověřenými a testovanými multivitaminy 3 a zároveň nejprodávanější značkou multivitaminů v České republice 4.Když jde o podporu imunitního systému, nehledejte jinde.Pro více informací navštivte www.pilulka.cz/centrum Článek vznikl za finanční podpory společnosti GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic, s.r.o.

Zdroje:

1. How Does the Immune System Work? National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, 21 Sept. 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0072548/.

2. Allergic Reactions TTR | AAAAI. The American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/at-a-glance/allergic-reactions.

3. US National Libary of Medicine, Citace 03.11. 2020 www.clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03004807

4. V kategorii multivitaminů. IQVIA consumption data − Česká republika. YTD 12/2019.



*Doplňky stravy. 1 tableta denně. V případě otázek kontaktujte, prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s. r. o. Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com. Případné nežádoucí účinky hlaste na: cz.safety@gsk.com. Datum zpracování materiálu: 11/20. PM-CZ-CNT-20-00029