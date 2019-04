Indická armáda tvrdí, že objevila Yettiho. A ukázala tajemné fotky

Oficiální účet indické armády na twitteru v úterý 30. dubna zveřejnil fotografie, na které jsou údajně stopy sněžného Yettiho. "Armádní horolezecká expedice viděla záhadné stopy mýtického Yettiho v základním táboře Makalu dne 9. dubna 2019," napsali.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7