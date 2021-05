Indická poslankyně vyzývá k pití kravské moči, údajně chrání před covidem

Pragya Singh Thakurová, poslankyně z Bhopalu v Madhjapradéši, vychvaluje ve videu široce sdíleném na sociálních sítích přednosti pití kravské moči. "Když vypijeme moč indických krav, sníží to infekci v plicích," řekla poslankyně Thakurová a dodala: "Piji kravskou moč každý den. Proto teď nemám covid."

Poslankyně, která je členkou indické vládnoucí strany BJP, učinila toto prohlášení během návštěvy nemocnice, ve které dohlížela na dodávku 25 kyslíkových koncentrátorů. Navzdory hygienickým opatřením přednesla svůj projev bez ochrany dýchacích cest.

Ve stejně bizarní epizodě z počátku května zákonodárce BJP Surendra Singh také vyzval lidi, aby pili kravskou moč. Uvedl, že lidé by měli míchat 50 ml kravské moči se studenou vodou a denně ji pít, aby dosáhli "přirozené imunity" vůči viru. Zákonodárce si sám nahrál, jak připravuje svůj recept a pije ho. "Lidé by si měli pamatovat Boha a dělat to, co starší generace dělaly, aby takové věci léčily," řekl a zpochybnil vědecký pokrok proti viru.

