Indie jako epicentrum koronaviru, za jediný den přibylo 350 tisíc nakažených

Muž byl po očkování preventivně hospitalizován a údajně je v pořádku. "K nešťastné události došlo v důsledku přípravy očkování. Zaměnili jsme ampuli, ve které byl koncentrát, za ampuli, kde měla být vakcína už zředěná," stojí ve vyjádření očkovacího centra.

Spojené státy by měly příští týden schválit vakcínu od společnosti Pfizer pro děti mezi dvanácti a patnácti lety. Vakcínu už začala zkoumat také Evropská léková agentura. V Česku by mohlo očkování dětí začít na podzim letošního roku.

Evropská unie očkuje výrazně pomaleji než třeba Spojené státy, Izrael nebo Velká Británie. Podle hlavního unijního vyjednavače Barniera je to z velké části kvůli složité byrokracii. "K pochybení došlo, protože jsme rozhodovali za 27 zemí. Je daleko jednodušší rozhodovat sám za sebe," vysvětlil Michel Barnier.

Světovým epicentrem pandemie zůstává Indie, kde v pondělí přibylo 350 000 nově nakažených a i když v posledních dnech čísla mírně klesají, Indie stále tvoří zhruba polovinu celosvětového přírůstku.

"Měli bychom v Indii očkovat co nejvíce, co nejrychleji to půjde. Myslím, že to je teď nejdůležitější," sdělil expert na zdravotnictví Ashish Jha.

Z Indie se pandemie rychle šíří do okolních zemí. Třeba v Nepálu přibývalo v březnu okolo 100 nakažených denně, jen za pondělí to ale bylo 7 000.