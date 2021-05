Infekčních onemocnění kvůli omezením ubylo, přibyly ale problémy s klíšťaty

Na šíření těchto nemocí má podle odborníků vliv omezení kontaktů mezi lidmi. To mělo za následek pokles infekčních nemocí, jako jsou plané neštovice, a to téměř na třetinu. Spalniček bylo v roce 2019 nahlášeno 590 případů, loni to byly ale jenom čtyři případy. V letošním roce k poslednímu březnu lékaři neevidovali žádné onemocnění spalničkami.

Počty nemocných v loňském roce klesly i v případě žloutenky typů A, B i C, stejně tak se snížil počet invazivních meningokokových onemocnění, spály, mononukleózy. Pokles je ale například i u virových střevních infekcí.

Minimální byl i výskyt sezónní chřipky. Naopak kvůli tomu, že lidé chodili více do přírody, zvýšil se počet nemocných nakažených klíšťovou encefalitidou a lymskou boreliózou.

Odborníci zaznamenali nárůst u klíšťové encefalitidy meziročně o 10 %. Čtyři tisíce lidí se nakazily loni lymskou boreliózou. Nakažení často končí v nemocnici s velkými zdravotními komplikacemi, které můžou ohrožovat život pacienta.

Klíšťovou encefalitidou je možné onemocnět už po dvou hodinách od přisátí infikovaného klíštěte. Tato infekce pak způsobuje zánět mozku.