Česko čeká další zdražování. Porostou ceny benzínu, vody i oblečení

Míra inflace v červnu se dostala na 2,8 % , v porovnání s květnem tak klesla o 0,1 procentního bodu. Spotřebitelské ceny jsou ale pořád vysoké a hrozí, že do konce roku ještě porostou.

"V příštích měsících inflace dále zrychlí, přechodně nelze vyloučit růst až nad úroveň tří procent," sdělil ekonom Lukáš Kovanda.

Potvrdil to i ekonom Štěpán Křeček: "Současné tempo zdražování nepoleví minimálně do konce letošního roku. To nepříznivě dolehne na domácnosti, kterým nenarůstají nebo dokonce klesají příjmy. "

Vlna zdražování se momentálně nejvíc týká pohonných hmot, ale i alkoholu, tabáku, oblečení a obuvi. Zvyšují se náklady na bydlení, a také ceny materiálů a surovin.

Podle Kovandy je aktuálně běžnější zdražování služeb než zboží, protože se lidé snaží dohnat ztráty. Ze stejného důvodu zdražila také voda.

"Voda zdražuje paradoxně proto, že její spotřeba byla loni kvůli pandemii ponížená, takže vodárenské společnosti musí výpadek v tržbách dorovnávat zdražením, aby měly na nutné investice, " vysvětlil Kovanda.

Ekonomové očekávají, že zdražování ještě bude pokračovat. "Rostoucí riziko pro ještě rychlejší růst cen v dalším období aktuálně představují prudce zdražující emisní povolenky a s nimi spojená hrozba citelného zdražení elektřiny. ČNB má po dnešních číslech otevřený prostor pro další zvýšení sazeb už na svém srpnovém zasedání," doplnil ekonom Patrik Rožumberský.