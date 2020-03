Šéfové opozičních stran kritizují vládu. "Informujte pravdivě," vyzvali

Předsedové opozičních stran připomínají, že by vláda měla zajistit testování na koronavirus pro co největší počet lidí. Zároveň by podle nich měli o stavu zásob ochranných pomůcek informovat jasně a hlavně pravdivě.

Předseda ODS Petr Fiala vyzval vládu, aby pravdivě uváděla, kdy se k potřebným zásoby dostanou a aby přestala o těchto věcech mlžit.

Předsedové opozičních stran se sešli v pondělí, během úterka chtějí své návrhy prezentovat premiérovi. Lidovci například navrhují, aby došlo k uzavření mateřských škol a aby na ošetřovné měli rodiče nárok po celou dobu karantény. Z doporučení nosit roušku na veřejnosti by se podle nich také měla stát povinnost.

"Uložte povinnost mít na veřejnosti roušku, lidé si je vyrobí, ale vaší váhavostí přispíváte k dalšímu šíření mezi lidmi, chápu, že nejsou, a kdyby byly od vlády, tak to nařídíte, ale lidi si je umí ušít, tak to udělejte," vyzval vládu Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL.

Například ministr kultury Lubomír Zaorálek se na svém Facebooku veřejnosti za nedostatek roušek omluvil.

Schůzka opozice s premiérem je plánovaná na odpoledne. Je možné, že se uskuteční formou videokonference. Piráti a ODS mimo zajištění ochranných pomůcek, které je podle nich v tuto chvíli prioritní, chtějí řešit i ekonomické a sociální dopady vládního opatření.