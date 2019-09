Inspekce odhalila diskriminaci v restauracích! Odmítaly děti i Čechy

V rámci pravidelných kontrol restaurací Česká obchodní inspekce (ČOI) narazila na případ diskriminace Čechů ve své vlastní zemi. Podnik odmítl obsloužit česky mluvící zákazníky. Jiný zase zakázal vstup dětem do osmi let. Obě restaurace teď čeká správní řízení.

Česká obchodní inspekce (ČOI) dlouhodobě sleduje, jestli obchodníci nediskriminují zákazníky. V období od dubna do června odhalila hned dva takové případy - v obou se jednalo o restaurace.

První z podniků znevýhodňoval ty nejmenší zákazníky. Na svých webových stránkách měla restaurace uvedeno, že není vhodná pro děti do osmi let. V rámci kontroly si tak inspektoři chtěli elektronicky objednat stůl pro čtyři dospělé a jedno dítě ve věku čtyř let. Zaměstnanec restaurace odpověděl, že v jejich podniku děti do osmi let neakceptují.

Druhá restaurace se dopouštěla diskriminace z hlediska národnosti. "Česky hovořícím inspektorům, kteří se vydávali za zákazníky, nebylo umožněno se v restauraci posadit ke stolu a objednat si, anglicky mluvícím zákazníkům však toto umožněno bylo," uvedla ČOI.

"Oba zjištěné případy budou řešeny ve správním řízení. Za předchozí období inspekce v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním udělila šest pokut v celkové výši 210 tisíc korun," dodala ČOI.

Od dubna do června ČOI provedla 139 kontrol, z nichž v téměř polovině případů zjistila nějaké porušení předpisů. Nejvíc jich odhalila v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Na výsledky kontrol se můžete podívat v následující tabulce.