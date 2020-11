Inspekce odhalila nekvalitní paliva! Netankovali jste tady i vy? PŘEHLED

Z osmi čerpacích stanic, kterým ČOI udělila pokutu kvůli porušení některého z platných nařízení, tu největší zaplatila branišovská benzinka společnosti VILUKO trade. Inspekce jí vyměřila sankci 200 tisíc korun.

Důvodem byl výrazně nižší bod vzplanutí u prodávané nafty, než udávají limity. Nafta s příliš nízkým bodem vzplanutí může poškodit motor auta. Nafta prodávaná na benzínce společnosti VILUKO měla bod vzplanutí 24 °C, což je méně než polovina povinné hodnoty. Ta je 53 °C.

Naopak nejnižší pokutu dostala čerpací stanice ČSAD Turnov, "pouhých" 30 tisíc korun. Provinila se více než trojnásobným množstvím síry v naftě oproti maximálnímu povolenému množství. V motorové naftě třídy B se podle informací ČOI nesmí vyskytovat více než 11,8 mg síry na kilogram. Nafta z turnovské benzínky jí obsahovala téměř 40 mg/kg.

Nadlimitní množství síry obsahovala také nafta prodávaná na čerpací stanici v Kolíně – Sendražicích společnosti SIHELSKÝ s.r.o. Provozovatel musí zaplatit pokutu 50 tisíc korun. Strážovská čerpací stanice k druhé nejvyšší sankci, 150 tisícům korun, musí uhradit ještě další tisícovku. "Jde o paušální částku, kterou správní orgán platí dalším osobám," informuje ČOI.

Tabulka obsahuje kompletní přehled čerpacích stanic, které v roce 2020 dostaly pokutu za nekvalitní paliva:

Tisíc korun navíc musí uhradit také společnost MOVI oil, které inspekce vyměřila za nekvalitní naftu pokutu 70 tisíc. Společnost se proti rozhodnutí neúspěšně zkoušela odvolat. Vysoké pokuty si odnesli také provozovatelé benzinek První Autosprint, ATOS a Čerpací stanice Kelčice.

Česká obchodní inspekce na svých stránkách pravidelně zveřejňuje pokuty pro čerpací stanice, které jsou již pravomocné. Dříve, než je sankce pravomocná, je zveřejnit nelze – výše pokuty se totiž například s odvoláním může ještě změnit. Podle vyjádření mluvčího ČOI Jiřího Fröhlicha pro TN.cz počet benzinek, které nějakým způsobem porušily nařízení, trvale klesá.

"Dochází ke každoročnímu poklesu. Už jsme pod jedním procentem kontrol, které zjišťují nějaké porušení zákona. Znamená to, že velmi zabralo toto zveřejňování, které probíhá od roku 2011, 2012. Pro čerpací stanice to znamená, že do nekonečna visí na stránkách České obchodní inspekce co provedly, a to v plném znění. Evidentně to zabralo víc než pokuta samotná. Výrazně se od té doby snižuje počet prohřešků, a to dokonce nad rámec toho, co Evropa eviduje jako průměr. Takže patříme mezi špičku co do kvality pohonných hmot," řekl Fröhlich.

Mapa čerpacích stanic pokutovaných v roce 2020: