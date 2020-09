Inspekce odhalila rozinky zamořené ropou, je jich přes 20 tun!

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila stáhnout z oběhu více než dvacet tun rozinek. V sušených plodech totiž testy odhalily ropné oleje, které tam nemají co dělat.

"SZPI nařídila společnosti Orient Bohemia sídlící v Olomouci, aby neprodleně stáhla z tržní sítě potravinu Rozinky Malayer, označení šarže a datum minimální trvanlivosti do prosince 2021, velikost balení jeden a deset kilogramů," oznámil ve středu mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Rozinky pocházejí z Íránu.

Laboratorní rozbory totiž v sušených plodech odhalily ropné (minerální) oleje. "A to v množství 173 miligramů na kilogram, příslušný právní předpis ale nepřipouští přítomnost jakéhokoli zachytitelného množství minerálních olejů," vysvětlil Kopřiva.

Inspektoři proto okamžitě zakázali distribuci rozinek, které byly stále na skladě a zároveň firmě uložili, aby neprodleně informovala své zákazníky, že rozinky z této šarže nesmějí používat. Velká balení oblíbeného pamlsku přitom podle Kopřivy putovala například k firmám, které by je rozdělily do menších pytlíků, které by si Češi mohli koupit v obchodech.

Inspektoři vzorek odebrali ve velkoskladu společnosti Orient Bohemia, celková velikost "ropné" šarže byla 21 tun. "S kontrolovanou osobou potravinářská inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty," uzavřel mluvčí SZPI. Výši hrozící sankce neupřesnil.