Inspekce ukázala nebezpečné hračky. Nemá je vaše ratolest doma?

Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2020 vyhodnotila celkem devět modelů hraček jako nebezpečné, a to z důvodu mechanických závad, obsahu zakázaných chemikálií či uvolněných malých částí z hraček.



"Kontroly hraček budou v dalším období pokračovat. Zvýšená pozornost bude také zaměřena na vyhledávání nebezpečných hraček, které byly zveřejněny v systému RAPEX ostatními členskými státy EU," řekl ředitel ČOI Mojmír Bezecný.



Ve všech případech se prokázalo vážné riziko možného poranění či zdravotních následků z důvodu dlouhodobého styku s látkami, které mohou představovat zdravotní riziko pro malé děti.



Konkrétně se jednalo o hračky pro děti ve věku do 14 let. Celkem inspekce uskutečnila 909 kontrol hraček u 14 výrobců, 22 dovozců do EU a 873 distributorů. V průběhu těchto kontrol inspektoři zkontrolovali 2767 modelů hraček.