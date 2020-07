Inspektor pátral po tajemství hradního pokladu, pak se pomazlil s kozami

Prázdninový inspektor vás tentokrát zavede do méně známých míst na západě Čech. V Sokolově se podíval do zámku, ve kterém mimo jiné vystavují zlatý poklad náhodně nalezený před 26 lety. A v Královském Poříčí si vyzkoušel něco málo z tradičních historických řemesel.

Zlaté šperky si sokolovský zámek střeží jako oko v hlavě. Náhrdelníky s brilianty, náramky, prsteny a brože. Při rekonstrukci poklad vykopali a našli dělníci. Kdo si poklad schoval a kdy, to se neví.



"Je to poklad, který se našel v roce 1994 na dvoře ředitelství. Dělaly se tam výkopové práce. Dělníci našli v pytli šperky. Nevíme, komu to patřilo, nikdo se nepřihlásil. Někdo říká, že to majitel schoval před Němci, někdo říká při odsunu. Nevíme, je to tajemství," vysvětlil průvodce Antonín Barták.

Původní tvrz



Sokolovský zámek se sice svou atraktivností nevyrovná nedalekému zámku v Bečově či hradu v Lokti, ale od půdy až po sklepení je plný zajímavých historických artefaktů. Na jeho místě stávala ve 13. století kruhová tvrz s palácem.

"Má okolo ten vodní příkop, samozřejmě za hradbami byly ještě stánky, přístřešky pro dobytek a byty. A jak probíhaly archeologické průzkumy v letech 1993 a 94, tak se odkryla část toho hradu," vyložila průvodkyně Anna Kyselová.



Protože zámek leží blízko uhelných dolů, tak je plný hornických památek. Třeba historického funkčního flašinetu. "S tímhle chodili horníci po poutích, ti, kteří už nemohli těžit, byli nemocní, a tímto způsobem si přivydělávali," dodal Barták.



Inspektor zavítal i do části, kde je možné vidět ukázku zámecké koupelny. Průvodce ukázal, kde se ohřívala vody a kudy šla pára pryč. Výjev doplňují figuríny v životní velikosti.

Vstupné do zámku je pro dospělé 50 korun, pro děti 25 korun a pro celou rodinu 80 korun. Otevřeno je od středy do neděle od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.

Tip na cyklovýlet - Královské Poříčí



Pokud na zámek přijedete na kolech, kousek za Sokolovem se po vyznačené trase dostanete do Královského Poříčí, do statku tradičních řemesel. Inspektor si tam vyrazil minci s prasátkem pro štěstí. Expozice obsahuje i historické láhve, v nichž se převážela minerální voda z lázní.



Děti si tam prohlédnou hospodářská zvířata. Malý Tonda dělal inspektorovi průvodce v ohradě u stáda koz a ovcí. "Tady ten návštěvník se může, viď Tondo, s těmi zvířátky seznámit na dotek. Jít mezi ně, pomazlit se s nimi, pohladit je," vysvětlil inspektor. Rozjívená zvířata se ale začala pošťuchovat, proto inspektor i s Tondou ohradu urychleně opustili.



V restauraci lidem chutná. "Máme čtyřčlennou rodinu. Řeknu vám, bude to asi 650 korun," prozradil jeden ze strávníků.

Cyklisté mají kam odložit kola. Cyklostezky v okolí nejsou náročné. "Je to všechno značený, takže není problém," prohlásil cyklista.

Závěrečné hodnocení



Statek v Královském Poříčí se nám líbil, zámek v Sokolově také. Tam by ale mohli rozšířit časy prohlídek zlatého pokladu. Aby o něj turisté nepřišli. Inspektor jim vylepil stříbro. Zaslouží si to.





