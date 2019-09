Inspektor si posvítil na kemp Jadran! Dřevěné chatky ale moc nenadchly

Kemp Jadran má kapacitu asi 200 rekreantů. Ti mají k dispozici 22 čtyřlůžkových chatek a 13 bungalovů. Dál se sem vejde asi na 5 desítek stanů. Kemp leží na okraji Františkových Lázní, blízko hranic s Německem.



Proto tam často jezdí cizinci. "Všechno je to tu hezké, celkem čisté. Žádný luxus, ale nám to tu vyhovuje," pochvaloval si jeden z německých turistů.



Asi největším záporem, na který turisté upozornili, jsou chybějící restaurace. Pivo, vodu a nějaké potraviny lze koupit sice na recepci, to je ale málo. "Přes ten park je to kilometr do centra města. Tam je těch restaurací bezpočet," prohlásil spolumajitel kempu Jadran Matěj Novotný.



Dřevěné chatky moc nenadchly. Jsou několik desítek let staré. Vybavení skromné. Včetně vetchých skříněk.



Mnohem větší zájem je určitě o luxusní bungalovy. Noc v něm ale přijde na 900 korun. Bungalovy mají vlastní toaletu, kuchyňku, kde si můžete uvařit.



A teď ke kritizovanému bazénu. Voda je sice kalná, ale jak nám vysvětlil spolumajitel kempu Jadran, je to tím, že je v ní sůl. Ale kromě ní i nečistoty.



Společné toalety a koupelny byly čisté. Ale je to možná tím, že na konci prázdnin tu zbyla jen hrstka turistů. Chatka stojí podle počtu osob 300 až 750 korun. Za psa zaplatíte podle toho, jestli ho máte ve stanu nebo v chatce, padesát až stovku. A karavan pro dvě osoby přijde na 350 korun za noc. Kemp Jadran si od inspektora vysloužil bronzovou medaili.