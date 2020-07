Inspektor TV Nova vyrazil pod zem. Toulky dolem ohodnotil medailí

Jen třináct kilometrů od západočeské metropole najdete obec Nevřeň, ve které žije necelých tři sta obyvatel. Na jejím okraji v lesích se nachází unikátní kaolinový důl.

"Nevím o žádném kaolinovém dole v Evropě, který by byl takhle otevřený veřejnosti, je to veliká vzácnost," tvrdí zdejší průvodce Jiří Lukeš.

Parkování zdarma, ale nejezděte na blind

Startovacím místem je kaolinové centrum, ke kterému se pohodlně dostanete na kole, autobusem, ale i autem. Parkování je zdarma. Ale přijet sem takzvaně na blind se nevyplatí. Vzhledem k velkému zájmu o prohlídky je potřeba si termín předem rezervovat, vstupenky koupíte na místě.

"Bohužel tady za vstupenky zatím musí návštěvník zaplatit v hotovosti, ale připravuje se i možnost placení kartou," slibuje starostka Nevřeně Štěpánka Bejčková.

Do podzemí jen pět dní v týdnu a pěkně po svých

Do podzemí se můžete podívat každý den kromě středy a čtvrtka, a to od desíti do tří hodin. Na prohlídku se vejde maximálně třiceti lidí. K dolu ale musíte dojít pěšky lesem. Je to pár set metrů daleko.

"Podél té naučné trasy se děti dozví, co všechno je v podzemí, to znamená, nejsou to jenom havíři, horníci a podzemí a důl, ale jsou tu taky rostliny, stromy a živočichové," vysvětluje Bejčková.

600 metrů bez davů turistů

Naučná stezka z informačního centra až k samotnému dolu měří zhruba šest set metrů. Ale nemusíte se bát, davy turistů na ní rozhodně nepotkáte. Cesta je dobře značená a rozhodně se na ní neztratíte.

A pokud jste už dorazili k dolu a potřebujete na záchod, nohy křížit rozhodně nemusíte. Jen pár desítek metrů od samotného dolu najdou návštěvníci toaletu - a čistou, i s toaletním papírem.

Pod zem nemůže každý, nejmenší mají smůlu

Anketa Jak se vám líbil kaolinový důl u Nevřeně? Za jedna, božský zážitek 100 4 hlasy Za dva, pár chybiček to mělo 0 0 hlasů Za tři, je to průměr 0 0 hlasů Za čtyři, fakt se mi tu nelíbilo 0 0 hlasů Za pět, naprostá katastrofa 0 0 hlasů Hlasovalo 4 lidí.

Kdo zvládne naučnou stezku, zvládne i prohlídku dolu. Omezený je pouze věk. Nesmějí do něj děti do čtyř let. Všichni si při vstupu musejí nasadit přilbu a do ní dát speciální vložku. Kvůli hygieně. Určitě se nezapomeňte dobře obléct, je tady totiž jenom deset stupňů.

Podzemní prohlídková trasa je dlouhá zhruba sedm set metrů a strávíte na ní jednu hodinu a místy jste i přes třicet metrů pod povrchem. Největším tahákem je velká komora, která je vysoká deset metrů a dlouhá padesát. V jedné z místností se nedávno dokonce konal svatební obřad.

Nic pro klaustrofobiky

Návštěvník si ale může na vlastní kůži zkusit i ta nejmenší místa v dole. V těch nejnižších to je pouze jeden metr.

"Mně se to ohromě líbilo, já jsem nevěděl, že máme v našem sousedství takovýto prostě krásný areál," rozplýval se jeden z návštěvníků. A několik dalších přikyvovalo.

Občerstvení za lidové ceny a závěrečné hodnocení

Pokud potřebujete po prohlídce doplnit energii, v zázemí vám jistě udělají radost. Přímo v kaolinovém centru si můžete dát například pizzu za sto patnáct korun, nakládaný hermelín za pětapadesát, nebo utopence za krásných lidových třicet korun.

Kaolinový důl nás ohromil svou jedinečností a potěšil turistickou vybaveností. Pro návštěvníky ale plánují ještě některé věci zlepšovat, proto jsme se rozhodli dát krásný bronz, za který se toto kouzelné místo rozhodně nemusí stydět.

Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz.