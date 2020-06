Inspektor TV Nova zjišťoval, jak Český Krumlov ovlivnila pandemie!

Prázdninový inspektor se tentokrát vypravil do jižních Čech. Navštívil jedno z turisticky nejvyhledávanějších měst - Český Krumlov. Jak se město změnilo po pandemii koronaviru, kdy přišlo o většinu zahraničních turistů?

Český Krumlov - město na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO - leží na řece Vltavě asi 22 kilometrů jihozápadně od Českých Budějovic.

"Krumlovské ulice už se začínají pomalu zaplňovat turisty. Slyšíme tady němčinu, maďarštinu, ale převážně češtinu," hlásí inspektor TV Nova přímo z místa.

Méně turistů, větší šance na klidnou prohlídku města

Oproti předchozím rokům je tady ale kvůli koronaviru turistů výrazně méně a lidé tak mají jedinečnou možnost vychutnat si historické centrum města bez davů návštěvníků z celého světa.

Vynechat rozhodně nemůžete dominantu města - českokrumlovský zámek. "Věž je spojena s hradním muzeem, takže je tam společná prohlídka jak celého hradního muzea, tak možnost výstupu na věž," láká místní kastelán Pavel Slavko. A dodává, že z ochozu věže je luxusní výhled do historického jádra města.

Prohlídka zámku: Šťastlivci uvidí i medvědy



Základní prohlídkový okruh vyjde dospělého na 210 korun, děti na 150. Když budete mít štěstí, uvidíte v hradním příkopu také trojici medvědů. Město nabízí turistům slevovou kartu, díky které ušetříte za vstupné do pěti muzeí. Plná cena karty je čtyři stovky, rodinná verze stojí dvojnásobek. Děti do 15 let, studenti a senioři si ji mohou pořídit za dvě stovky.

Restaurací dost, ceny ale vysoké

Ve městě najdete řadu restaurací. Ochutnat můžete tradiční českou i zahraniční kuchyni. Sáhnete ale hlouběji do kapsy. "Krumlov je drahý - morově. Jídlo v Praze - meníčko za 120 korun, tady chtějí za totéž tři stovky, přitom je krize," postěžoval si jeden z oslovených.

V Českém Krumlově stojí za návštěvu také místní pivovar, který nabízí za dvě stě korun prohlídku i s degustací chmelového moku.

Nepříjemnost pro cyklisty

"Jak jsme se tak procházeli centrem města, objevili jsme jeden velký nedostatek, který určitě nepotěší cyklisty. Nikde jsme nenarazili na stojany pro kola. Za návštěvu stojí i kaple na Křížové hoře, při výšlapu se ale pořádně zapotíte," popisuje prázdninový inspektor.

I tak se sem rozhodně vyplatí vyrazit z jednoho prostého důvodu - je odtud naprosto parádní výhled do okolí. "Je krásně vidět i na hory okolo, na celý Blanský les a až na hory na Šumavu," vypočítává správce kaple Dalibor Uhlíř.

Cesta do Českého Krumlova

Do města se dostanete pohodlně autem, zaparkovat můžete na jednom ze tří parkovišť - cena je 50 korun za hodinu. Krumlov ale můžete přijet navštívit i autobusem nebo vlakem. Vlaková zastávka ovšem leží až na samém okraji města a počítat tak musíte s procházkou. Do centra je to odtud jeden a půl kilometru.

Závěrečné hodnocení

I přesto, že Český Krumlov patří mezi jedno z nejkrásnějších měst ve střední Evropě, vysoké ceny v restauracích mohou české turisty odradit. Zároveň nás zklamaly chybějící stojany na kola a rozhodli jsme se tak dát stříbro.

