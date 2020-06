Inspektor zamířil do Kempu Děčín: Domácí atmosféra, čisté zázemí

Prázdninový inspektor vyrazil na další kontrolu. Cílem byl Kemp Děčín. Výrazné je na něm především to, že se nachází kousek od centra města a zároveň je ukrytý pod mostem frekventované silniční trasy. Podívejte se, jak taková kontrola dopadla.

Tohle je zřejmě český unikát. Autokemp pod mostem. Působí to jako neslučitelná kombinace, protože kdo by chtěl odpočívat pod silnicí, kterou denně projedou tisíce vozidel. Nadjezd slouží pro zázemí nebo jako střecha i krytí před deštěm.



Jenže kemp v centru města má ohromnou výhodu, všechno je blízko. "Můžou jít na zámek, máme Růžové zahrady, hezkou zoo, tady v tom Děčíně je toho strašně moc. Jsme u řeky, takže lze rybařit, když návštěvníci připlují loděmi, tak tam máme brod. Mohu zde zastavit, vytáhnout kánoe nebo lodě a ubytovat se," popsala provozní autokempu Renata Zímová.



"Pro děti máme hřiště s houpačkami, bude se stavět trampolína. Kousek odsud je velké dětské hřiště, občas sem jezdí kolotoče. Máme cirkus, který zrovna spravujeme," doplnila Zímová.



Z kempu je to kousek nejenom na děčínský zámek, ale také na Pastýřskou stěnu, na Sněžník, scházejí se tu desítky kilometrů dlouhé cyklostezky, vidět jsou i pískovcové skály ve Hřensku.



"Nádherná cyklostezka do Hřenska, na druhou stranu do Ústí nad Labem. Dá se jet na Pravčickou bránu. Je toho tu celkem dost, člověk to ani nestihne za víkend obejít," vyložil turistické možnosti spokojený návštěvník.

"Doporučuju Sokolí vrch, ten je kousek odsud, pak Hřensko, Pastýřskou stěnu, Ferratu, která je docela známá v Německu i Holandsku, a také skály v Jetřichovicích. Dá se tam jet buď autem s dětma, nebo i na kole," poradil další ubytovaný.



"Kemp je vhodný pro rodinu s dětmi. V Děčíně je toho dost k vidění. Stany zde mají také starší dvojice, které jezdí na elektrokolech. Jezdí sem hodně lidé z Holandska na kánoích, jedou do Hřenska a nazpátek," dodal muž.



Jenže kvalitní kemp samozřejmě nedělá jen jeho okolí. Důležité je zázemí a čistota. A samozřejmě také ceny, jídlo a vyžití přímo v areálu. Toalety a sprchy jsou sice v unimobuňkách, ale je tam čisto a všechno pěkně voní. "Máme velké bojlery ke sprchám. Snažíme se vše udržovat čisté, to je to nejdůležitější. A lidi si to velice cení," řekla Zímová.



Parkování je zdarma, bez příplatku tam můžete i se zvířaty a neplatí se ani za sprchu nebo záchody. Chatka je za 1700 korun na noc, velký stan za 1500. Když rodina přijede s vlastním stanem, zaplatí za noc 462 korun. Chatky mají vlastní toalety i sprchový kout. Vše je čisté, nové a pěkné.

V kempu je malé bistro, které za 120 korun připraví snídani, odpoledne si v něm můžete koupit burgry nebo tortilly za ceny kolem stovky. "Snídaně děláme od osmi do desíti. Musíme to vědět dopředu kvůli pečivu a přípravám. Nově máme bistro, které je otevřené od dvou do sedmi. Nabízíme jak pivo, tak jídlo," přiblížila Zímová.



"Nikdy jsme se nesetkali se špatným přístupem personálu, právě naopak. Sociální zařízení jsou super, nejsou potřeba žádné žetony. Kdo jezdí po kempech, tak ví, jaké je to kupovat si žetony za dvacky a utratíte stovku, když se jdete umýt s dětmi," zhodnotil návštěvník.



"Je to tady čisté a v pohodě. Je to spíše takové domácí, není tady moc lidí. Máme tu vše, co potřebujeme," pochvaluje si ubytovaný muž.



Nejbližší restaurace pak leží, co by kamenem dohodil, má vlastní hřiště pro děti i velké sportoviště. Jediným negativem tak zřejmě zůstává hluk ze silnice. Autokemp Děčín si proto vysloužil stříbrnou medaili.