ČOI má kontrolovat covidová opatření. Ta k tomu ale nemá pravomoci

"Můžeme dozorovat pouze to, co máme v kompetenci, tedy dodržování zákona na ochranu spotřebitele. Nikoliv dodržování covidových opatření," řekl TN.cz mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Reagoval tak na čtvrteční tvrzení ministra Karla Havlíčka, že horská ubytovací střediska budou od soboty 00:01 hodin až do odvolání kontrolovat inspektoři ČOI společně s policisty.

Pravomoci, které by "čoice" umožňovaly kontrolovat dodržování restriktivních opatření vlády nebo ministerstva zdravotnictví, nejsou zakotvené ani v krizovém zákoně, ani v zákoně o ochraně veřejného zdraví.

"Úprava, která by ČOI kontrolu a postih opatření vydávaných v době nouzového stavu umožňovala, není v současné době obsažena ani v žádném jiném právním předpise," konstatoval mluvčí obchodních inspektorů. "Stejně tak nemůže ČOI projednávat ani související přestupky," zdůraznil.

Pokud tedy obchodní inspektoři policisty na horách skutečně doprovázejí, je to na úkor jiných, zákonem daných kontrol. Kontroloři ČOI se ve stravovacích zařízeních zaměřují hlavně na správnou míru podávaných nápojů a ověřují i deklarovanou hmotnost pokrmů.

V jejich kompetenci je také podávání alkoholu dětem a mladistvým. Kromě provozovatelů stravovacích zařízení kontrolují a případně pokutují i obchodníky s padělaným značkovým zbožím (oděvy, hodinky apod.). A také kvalitu prodávaných pohonných hmot, podvodné weby nebo prodejce nebezpečných produktů (hraček, oblečení apod.).

Zabavili 10 tisíc padělaných hraček na jediné tržnici. Podívejte se na reportáž TV Nova: