Inspektoři ČOI se zaměřili na hračky, čtyři představovaly nebzpečí pro děti!

I v době pandemie se Česká obchodní inspekce zaměřila na kontrolu hraček pro děti do 14 let. Inspektoři prověřili 307 modelů, z toho u 129 modelů nalezli nedostatky. Jako nebezpečné byly vyhodnoceny čtyři hračky.

Celkem Česká obchodní inspekce (ČOI) během druhého čtvrtletí uskutečnila 153 kontrol u 150 distributorů, dvou výrobců a jednoho dovozce do EU. V průběhu kontrolní akce inspektoři ČOI prověřili 307 modelů hraček a u 129 modelů byly zjištěny nedostatky.

"Nejčastěji se jednalo o chybějící informace potřebné pro identifikaci výrobce nebo dovozce hračky, dále o nedostatky v informacích pro spotřebitele, kdy například chyběla upozornění, instrukce či varování v českém jazyce," informoval mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Jako nebezpečné z důvodu mechanických či chemických nedostatků byly vyhodnoceny čtyři modely hraček.

Jednalo se o sliz Jun Tao, který obsahoval nadlimitní množství boru. Při jeho nadměrném příjmu dochází k ukládání v těle a při velké dávce se toto zvýšené množství může projevit i akutními příznaky nevolností. ČOI nařídila zákaz distribuce a stažení výrobku z trhu.

Název výrobku: Sliz Jun Tao

Typ: HLT6583

Značka: JUN TAO – Super Light Clay

EAN: 6921347054034

Identifikační údaje výrobce: neuvedeny

Identifikační údaje dovozce: Home comfort s.r.o., Libušská 319, Praha 4

Země původu: Čína

Dále to byla pryžová hračka se šňůrkou "Puffer ball". U výrobku existuje nebezpečí uškrcení, ke kterému může dojít v případě, kdy se šňůra vyrobená z pružného materiálu ovine nejméně třikrát dítěti kolem krku. Vzhledem k vysoké pružnosti elastické šňůry může dojít k natažení šňůry do takové délky, při které může k popisovanému zranění malého dítěte dojít. Zároveň je možné z výrobku uvolnit malou silou barevné bambulky. Tyto části hračky může malé dítě vložit do úst a vdechnout.

Pryžové strašidýlko se šňůrou – PUFFER BALL

Značka: neuvedena

Typ / číslo modelu: neuvedeno

Čárový kód: neuveden

Popis výrobku na obalu: výrobek je prodáván bez obalu

Značka shody: neuvedena

Kontaktní údaje distributora: QueChoa s.r.o., Plzeňská 79, 330 21 Líně

Třetí nebezpečnou hračkou je kočárek "Doll Carrier". V průběhu používání hračky se může malé dítě zranit o nezajištěné konce kovových trubek, případně může dojít ke zborcení kočárku vlivem jeho nedostatečné pevnosti.

Název výrobku: Kočárek golfky

Značka: „Doll Carrier“

Typ / číslo modelu: NO 0881M

EAN: 8592386005608

Identifikační údaje výrobce: Xinyuanda toys factory, Chenghai district, Shantou city, Guangdong

Identifikační údaje dovozce: LAMPS, a.s., Ve žlíbku 2906/1b, Praha 9, 193 00

Země původu: Čína

Poslední nebezpečnou hračkou, kterou ČOI ve druhém čtvrtletí odhalila, je panenka "Rose". Při zkoušce tahem se z hračky uvolnila jedna z částí suchého zipu, která se vešla do zkušebního válce pro malé části. V průběhu používání hračky může malé dítě utrhnout z hračky část suchého zipu a uvedenou malou část vložit do úst. Tato součást hračky by mohla být vdechnuta.

Název výrobku: AT panenka ROSE

Značka: JOHNTOY

Typ / číslo modelu: 27500

EAN: 8711866275007

Identifikační údaje výrobce: JOHNTOY P.O.BOX 451, 2740 AL, WADDINXVEEN - NL