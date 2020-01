Inspektoři kontrolovali sušičky potravin. U tří zjistili závady

Cílem kontroly bylo ověřit, zda tyto produkty splňují technické požadavky stanovené příslušnými zákony. Ke kontrole si vybrala celkem šestnáct sušiček potravin. „Výsledky kontrolní akce zaměřené na sušičky potravin potvrzují, že většina kontrolovaných výrobků byla shledána vyhovujícími. To je z hlediska ochrany spotřebitele příznivá zpráva,“ říká k závěrům kontrolní akce ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Nedostatky byly nakonec zjištěny u trojice kontrolovaných výrobků. Jeden typ nebyl opatřen povinným označením shody CE a povinným označením kontaktních údajů výrobce. U dalšího typu distributor pochybil, protože neměl přiložený návod k použití v českém jazyce. Česká obchodní inspekce za porušení právních předpisů uložila jednomu hospodářskému subjektu pokutu formou příkazu na místě v hodnotě 4 000 Kč, o dalším není pravomocně rozhodnuto.

Třetí nevyhovující výrobek neprošel po technické stránce. U výrobku CONCEPT SO 1071 bylo vydáno ochranné opatření ve formě zákazu dodávání na trh po dobu nutnou k provedení potřebných zjištění. U tohoto produktu ČOI také provedla posouzení bezpečnostních rizik a stanovila střední riziko. V tomto případě se tedy nejedná o nebezpečný výrobek, který by byl nahlášen do systému nebezpečných výrobků RAPEX. V tomto případě bude zahájeno správní řízení o uložení sankce.