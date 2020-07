Známá i neznámá místa Prahy. Podívejte se, co objevil inspektor TV Nova

Orloj, katedrála sv. Víta nebo Vyšehrad. To jsou pražské notoricky známé a jistě právem oslavované pamětihodnosti. Hlavní město ale nabízí i méně proslulá místa, a přesto rozhodně stojí za návštěvu. Přesně po takových atrakcích se vydal tentokrát i náš Prázdninový inspektor.

Je to zdarma a na její vrcholek vede zhruba 98 schodů. Řeč je o rozhledně Doubravce, ta je nedaleko Černého mostu a také Kyjí. Už samotný vzhled rozhledny je zážitkem a výhledy z ní jak by smet. "Nekoukat se dolů, vždycky se soustředit jenom na to se správně držet," radí jedna z návštěvnic rozhledny.

Tipy na výlet

I v centru Prahy vás ale rozhodně čeká spousta další podívané, a to i takové, o které jste možná ani nevěděli. Například nejmenší dům v Praze.

"Naše hlavní město má rozhodně spoustu nej, jedním z takových nej je nejmenší dům v celé metropoli. Svého času tu dokonce jistá dáma provozovala nevěstinec, a to zhruba 40 let," popisuje prázdninová inspektorka. Dnes ale dům slouží jak průchod mezi dvěma budovami.

A co takhle nejužší ulička v celé Praze? Nemá název a nachází se na Malé Straně nedaleko Čertovky. Provoz v ní řídí semafor.

"Když vám svítí červená, tak si přepnete vypínač na zelenou a na protější straně se objeví barva červená. Dva lidé, kteří jdou proti sobě, by se v tom průchodu opravdu obtížně míjeli, zvlášť, když mají takové břicho jako já," popsal David Černý, autor projektu Miluju Prahu.

Opomíjená loreta

Pražská loreta je často opomíjenou pamětihodností, přitom nabízí báječnou podívanou v podobě vzácného pokladu, anebo zvonohry, která vyhrává víc jak 300 let.

Nedaleko od Lorety narazíte na ulici Nový svět a o kousek dál na zřejmě jedinou roubenku v centru Prahy.

Anketa Okouzlilo vás naše hlavní město? Za jedna, Praha je překrásná. 67 2 hlasy Za dvě, mám výhrady, ale je to pěkné město. 33 1 hlas Za tři, v Česku jsou i hezčí města. 0 0 hlasů Za čtyři, příště vyrazím raději jinam. 0 0 hlasů Za pět, otřesné místo. 0 0 hlasů Hlasovalo 3 lidí.

Retro podnik s jídlem za hubičku

Pokud vás přepadne hlad, máme pro vás zajímavý tip na jídelnu poblíž Václavského náměstí, v útrobách pasáže Světozor. Seženete tu klasická česká jídla, například výpečky.

"Chutná mi tady velice. A je tady velký výběr, hlavně je to tady i levné," pochvaluje si jeden z hostů. "Je to jedno z úžasných míst tady uprostřed centra Prahy," libuje si další.

Pro fajnšmekry tu také bez problému připraví tzv. turka. Na platbu v této retro jídelně si ale připravte hotovost, karty zde neberou.

Sportovní vyžití

Rozhýbat tělo, ale i ducha, pak můžete třeba na paddleboardu. Bude vás to stát 150 korun za hodinu. Podle paddleboardových nadšenců Prahu uvidíte z úplně jiné perspektivy.

Závěrečné hodnocení

Tentokrát jsme medaili neudělili, a to proto, že rozhodnutí necháme na vás. Navštivte jednu z atrakcí a rozhodněte se sami, která si zaslouží medaili.

Na reportáž z Televizních novin se podívejte zde:

Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz.