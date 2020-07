Inspektorka zavítala k českému moři. U vody se najíte za horské ceny!

Lipno, někdy nazývané také české moře, je usazené do fascinující přírody. Vody Lipna každoročně lákají kromě rodin s dětmi i jachtaře nebo surfaře. Břehy nabízejí kilometry dlouhé pláže a zážitkem je i projížďka parníkem.

Přívoz ve Frymburku



Lipno je rájem i pro cyklisty a bruslaře. Inspektorka začíná ve Frymburku, kde přímo z cyklostezky můžete přesednout na přívoz. Na druhý břeh dostane nejen cyklisty, ale i motoristy. Dospělí zaplatí 20 korun. Za auto je cena 80 korun. Místo si zaslouží bronz, protože je vlastně jen přestupní stanicí pro další výlety.

Vítův Hrádek

Inspektorka se podívala i na nejvýše položenou zříceninu v Česku, na Vítkův hrádek. Zaparkovat kousek od hradu je možné zdarma, jen je třeba vystoupat asi 600 metrů dlouhý kopec. Právě tam věznili českého krále Václava IV. Mimo jiné je z hradu asi nejkrásnější výhled na celou Lipenskou přehradu.



Od 50. let hrádek využívala armáda jako hlásku protivzdušné obrany. Na rakouskou hranici je to, co by kamenem dohodil. Gotická stavba v rukách armády chátrala do doby, než si ji v havarijním stavu pronajala parta nadšenců, která hrádek dává postupně do parády. Klidné místo si zasloužilo stříbro.

Lipno nad Vltavou

Ten, kdo zavítá k Lipnu, nemine obec, po které byla přehrada pojmenována. Přes zimu lyžařský areál se na léto pravidelně mění v jednu velkou turistickou atrakci. Naleznete tam třeba Stezku korunami stromů, nadúrovňový chodník ve výšce korun okolních stromů zakončený vyhlídkovou věží, dále bobovou dráhu a nedaleké Království lesa, unikátní dětské hřiště i s lesní zoo.

Tam najdete například veverčí mláďátka nebo dvojici puštíků. Nově je tam také kočka divoká. K místu se dostanete buď lanovkou, nebo Stezkabusem, který má stanoviště na parkovišti pod svahem. Na parkovišti parkujete zdarma, v samoobslužných pokladnách si můžete koupit vstupenky.



"Je tu i Aquaworld, náš Lipenský bazén, společně s indoorovým hřištěm, když nevyjde počasí. V neposlední řadě je velkou atrakcí jízda na parníku," přiblížil mluvčí areálu Jiří Falout.



"Hlavně ta příroda, že jo, tady je to krásné a dole to jezero a hezké koupaliště, moc hezká atmosféra," zhodnotil jeden z návštěvníků.



Na vrcholu nad obcí se dá najíst za sumy odpovídající horským cenám. Polévka stojí okolo 50 korun. Za smažák s hranolky zaplatíte 145 korun. Sociální zařízení jsou čistá, toaletního papíru je tam dost. V Lipně nad Vltavou najdete asi všechno, na co si turista pomyslí. Místo je na zlatou medaili.

Vyšší Brod nabízí klášter s unikátním křížem

Inspektorka ještě zamířila do Vyššího Brodu známého svým cisterciáckým klášterem, který už dávno není určen jen mnichům, kterých v něm v současnosti žije šest. Za zdmi kláštera je uložen unikátní Závišův kříž, jehož hodnota dosahuje hodnoty korunovačních klenotů.



Vyšší Brod kromě pošťáckého muzea a vyhlášeného kempu pro vodáky už toho moc nabídnout nedokáže, takže tam je to na bronz. Suma sumárum, Lipensko jako oblast je krásné místo, ale tentokrát dostává stříbro, paradoxně právě pro to, že v letních měsících je tam skutečně hlava na hlavě.



