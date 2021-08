Instagram mění známou funkci. Mohla by být dostupná pro všechny

Neustálé vylepšování a zjednodušování aplikace. Instagram oznámil další novinku. Mění způsob, jakým lze do příběhů vkládat odkazy na jiné weby. Funkci tzv. swipe-up, která je postavená na otevření odkazu posunutím prstu nahoru, nahradí možností „nálepky“ na fotografii v příbězích. Sociální síť také uvažuje nad možností, že by nově byla tato funkce přístupná pro všechny uživatele. Aktuálně je totiž k dispozici lidem s minimálně 10 tisíci sledujícími. Co na novinku říká odborník na sociální sítě, a jak by měla vypadat, se podívejte ve videu.