Internet se baví Trumpovým úhybným manévrem před Brnem

Možná jen chtěl zamezit srážce s brněnskou Kometou, nebo mají už i Spojené státy respekt ze síly bojových šalin. Podivná zatáčka prezidentského letadla vyvolala dokonce spekulaci o změně brněnského loga.

To baví občany Brna, oceňují ho ale i odborníci. "Výborný nápad, je v něm jednoduchost, tak to má být," nešetřil chválou grafik Jiří Kareš. Které logo tedy u Brňanů vítězí? Sympatie v naší anketě získalo mezi Brňany logo nové, připadá jim srandovní. Našli se ale i zastánci oficiálního loga města. Smysl pro humor projevil i brněnský magistrát, který obrázek sdílel na oficiálním twitterovém účtu.

"My jsem návrh na nové logo zaznamanali a také jsme ho retweetli na naše oficiálním účtu. Setkalo se to s velkou odezvou. My si tady v Brně samozřejmě umíme ze sebe udělat srandu. Nicméně jako město nechystáme nové logo, už to své máme, a tak to také zůstane," uvedl ale vše na pravou míru Filip Poňuchálek, mluvčí magistrátu města Brna.

Brno je i za běžných okolností vděčným terčem humoru. Internetoví vtipálci si tak dělají legraci i z toho, že jeho věhlas zřejmě dolehl až k americkému prezidentovi. Že je moudré se Brnu vyhnout velkým obloukem, víme my Pražáci už dávno. Fajn, že to vědí už i v Bílém domě.