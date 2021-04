Intimní zpověď Ewy Farne. Rozepsala se o svém těle i (nad)váze

Příspěvek se týká trendu body positive (body positivity), tedy směru, který klade důraz na pozitivní přístup k vlastnímu tělu bez ohledu na to, jestli splňuje "ty správné" parametry.

Na úvod si Farna povzdychla, že kdyby tento trend frčel už před několika lety, "nedočkala by se takového lynčování jako v době, kdy se měnila z dívky na ženu." Přiznala, že to pro ni nebylo snadné období i proto, že musela poslouchat narážky na to, že nevypadá jako dřív a měla by méně jíst.

Podle ní fakt, že neváží padesát ani šedesát kilo rozhodně neznamená, že by neměla mít právo vystupovat jako zpěvačka nebo se objevovat na obálkách. "Ani to neznamená, že bych žila nezdravě," zdůraznila v polsky psaném příspěvku oblíbená zpěvačka.

Prý ví o velmi štíhlých modelkách, které jedí nezdravě, kouří, špatně spí a přesto sklízejí potlesk za to, že jsou hubené. Ale to ji už prý netrápí. Zároveň odmítá, že by příklon k trendu body positive měl být spojený s pliváním na štíhlé.

Ja i body positive Oj jakby ten trend rzadzil juz pare lat temu, pewnie bym nie dostawala takiego linczu, jak mi... Zveejnil(a) Ewa Farna dne Ptek 23. dubna 2021

"Nejdůležitější je, že krása a zdraví nemusejí mít velikost číslo 34. To ale v žádném případě neznamená vysmívání se či dokonce povolení nenávidět ty, kteří jsou štíhlí nebo mají atletickou postavu. To je absurdní, nejdůležitější je zdraví," myslí si Farna.

A své fanoušky nabádá, aby řekli něco hezkého dívkám bez ohledu na to, jestli jsou hubené, nebo mají pár kil navíc. "Pokud jste opravdu spokojení s tím, jací jste, pak přejete ostatním to dobré a užíváte si jejich úspěchy," napsala na závěr svého příspěvku Ewa Farna a doplnila ho dvěma fotografiemi sebe samé - jednou barevnou a druhou černobílou.

