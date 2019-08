Invaze hispánců do Texasu? Střelbu v El Pasu odsoudil i Trump!

V dokumentu, který se objevil na internetu jen krátce před sobotním masakrem, autor mimo jiné píše, že podle něj bude bílé obyvatelstvo "etnicky nahrazeno".

Manifest nazvaný Nepohodlná pravda (The Inconvenient Truth) také uvádí, že ke střelbě jeho autor hledal inspiraci u letošního masakru v mešitě na Novém Zélandu, kde zahynulo na 50 lidí.

Jak píše britský Daily Mail, prohlášení plné rasové nenávisti má 2300 slov a nabízí mimo jiné podrobný plán, jak etnické menšiny segregovat na k tomu určené území. Vyšetřovatelé ovšem zatím neoznámili, zda je autorem nenávistného dokumentu právě Crusius.

Podle svědků si střelec počínal během masakru velmi metodicky a působil klidně a soustředěně, "jako by plnil nějakou misi". Pokud zmíněný dokument opravdu sepsal Crusius, tak by seděl i výběr místa, kde se střílelo.

Nákupní komplex v El Pasu totiž leží jen pár kilometrů od americko-mexické hranice a zvlášť o víkendech sem z mexického příhraničního města Ciudad Juaréz jezdí davy nakupujících.

Podle ABC News střelec po zatčení, při kterém nekladl žádný odpor, vyšetřovatelům řekl, že chtěl postřílet co nejvíc Mexičanů.

Útok už odsoudil americký prezident Donald Trump, který ho označil za zbabělý a uvedl, že nikdy nic neomluví zabíjení nevinných lidí.

Todays shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn todays hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people....