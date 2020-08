Invaze hrabošů! Čeští zemědělci je opět chtějí plošně hubit jedem

Zemědělci se snaží opět získat povolení k plošnému pokládání jedu na hraboše. A to hlavně v Ústeckém a Středočeském kraji. Sem se totiž přesunula kalamita přemnoženého hraboše polního. Na Ústecku napočítali na některých místech i přes 12 tisíc aktivních nor na hektar pole. Kalamita přitom nastává, už když je takových nor 200.