Írán zažaluje Trumpa u Haagského tribunálu jako válečného zločince

Írán prohlásil, že podá žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa i jeho armádu kvůli smrti vůdce Kásima Sulejmáního. Zabývat by se tím měl Mezinárodní trestní soud v Haagu.

Mluvčí íránského soudnictví Gholam Hossein Esmaeili o žalobě informoval podle portálu Tasnimnews v úterý. Spojené státy se útokem na Sulejmáního měly dopustit trestného činu, proto by se měl případem zabývat Mezinárodní trestní soud v Haagu. "Kancelář pana Trumpa oficiálně přiznala spáchání trestného činu. Nejsilnějším důvodem k obvinění je oficiální přiznání jeho vlády, že se (atentátem na Sulejmáního) dopustila teroristického činu," prohlásil mluvčí Esmaeili. Po skončení prezidentského mandátu může být podle něj Trump vydán i ke stíhání do Íránu, kde by byl stíhán podle článku 8 islámského trestního zákoníku.

Soudnictví se také už skoro týden zabývá vyšetřováním pádu ukrajinského letadla, které měla omylem sestřelit íránská armáda. Podle generála Amíra Alího Hádžízádeha za to nese odpovědnost on. Soudnictví má viníků více.

"Proběhlo rozsáhlé vyšetřování a někteří lidé byli zatčeni," citovala agentura AP mluvčího Esmaeiliho. Zatím však neprozradil, kdo a kolik lidí bylo zadrženo.

V úterý také íránský prezident Hasan Rúhání požádal o vytvoření speciálního soudu, který se bude pádem letadla zabývat. "Soudnictví by mělo vytvořit zvláštní soud se soudcem a desítkami odborníků. Není to obyčejný případ. Celý svět bude sledovat tento soud," prohlásil prezident.

Již dříve se Írán za sestřelení ukrajinského stroje omluvil. Rúhání to také označil za neodpustitelnou a bolestivou chybu. "Odpovědnost leží na více než jen jedné osobě. Ti, kteří budou shledáni viníky, by měli být potrestáni," dodal Rúhání.

Letadlo se zřítilo ve středu 8. ledna krátce po startu. Na palubě v té době bylo 176 lidí včetně posádky. Nikdo nehodu nepřežil. Mezi oběťmi byly také děti.

