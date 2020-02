Ital měl Češce hrozit smrtí už dříve! Zemřela, když chránila dceru tělem

"Nechtěl jsem Zdenku zabít. Ty dvě holčičky pro mě byly jako dcery. Žádám rodinu o odpuštění," citoval Francesca Faddu portál lanuovasardegna.it. Vyšetřování ale ukázalo, že nejspíše vraždu své bývalé družky plánoval. Případ byl proto překvalifikován na vraždu. Muž čelí i obvinění z dalších tří trestných činů.

Fadda měl Češce vyhrožovat už několik hodin před krvavým útokem. "Zabiju tě, když zavoláš policii," měl říct Zdence v sobotu odpoledne. Ta ho ale neposlechla, policisty zavolala a ti ho vyvedli z domu ve městě Sorso na Sardinii, kde bydlela. Poté měl ale vrátit, aby udělal, co slíbil.

V sobotu 15. února večer Fadda podle policie ženu nejdříve zkopal, a když se chtěla ukrýt v baru pod svým bytem, pobodal ji. Podle vyšetřovatelů ji zasáhl do hrudi, když chránila jednu z 11letých dcer, které všemu přihlížely. Poté dvojčata i zraněnou Zdenku naložil do auta a odvezl do nedalekého Ossi.

Fadda měl ženu nechat v bytě svého známého, který ale nebyl doma. Udělal tak zřejmě proto, že v přízemí se nachází lékařská ordinace. Pitva prokázala, že Zdenka mohla žít, kdyby ji místo toho útočník vzal do nemocnice. Žena měla probodnuté plíce, ale nepoškozené cévy.

Když se jeho známý vrátil z klubu, měl se Faddy ptát, co tam dělá. Stěny byly potřísněny krví a umírající Češka ležela na zemi v obývacím pokoji. Zavolal proto záchranáře a podezřelý muž mezitím ujel autem. Po krátké honičce ho policisté konečně dopadli. V autě po celou dobu byly Zdenčiny dcery.

Muž je obviněn z vraždy, únosu, neuposlechnutí výzvy policie a nedovoleného ozbrojování. Policisté také popsali čtyři přitěžující okolnosti - Fadda měl vraždou hrozit, ženě neposkytl první pomoc, nechal všemu přihlížet její dcery a už dříve se k ní choval násilně.

Zdenku měl totiž zranit už v minulosti, po několika případech domácího násilí proto požádala o soudní zákaz styku. Jen den před svou smrtí podle italských médií Faddovi odpustila před soudcem, který se raději ujistil, že ji nikdo k takovému prohlášení nenutil.