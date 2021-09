Itálie plánuje povinné očkování. Covid pas budou Italové předkládat i v práci

Italský premiér oznámil, že je pro povinné očkování proti koronaviru. Chtěl by ho v zemi zavést, až vakcíny definitivně schválí Evropská léková agentura (EMA). Zatím jsou schválené pouze pro nouzové použití. Italská vláda se také chystá rozšířit užívání covidových certifikátů.

Nově by se měli v Itálii prokazovat lidé certifikátem před vstupem na pracoviště. Zatím ale není jisté, od kdy bude toto nařízení platit. Proti rozšíření působnosti covid pasů protestuje velká část obyvatelstva.

Do konce září by se mělo v Itálii podle premiéra Maria Draghiho stihnout naočkovat 80 % lidí starších 12 let. V zemi se chystají i na očkování rizikových skupin třetí dávkou.

Itálie byla jednou z prvních zemí, která zavedla povinné očkování proti covidu-19 pro zdravotníky. Ti, kteří se očkovat odmítnou, nedostanou výplatu.

Podobný přístup zvolili i v Řecku. Zhruba šest tisíc zdravotníků, kteří nemají ukončené očkování, tam dostalo neplacené volno. Nestihli se totiž naočkovat do 1. září, což byla vládou stanovená lhůta.

Stovky zdravotníků se vydaly protestovat do ulic několika měst. Mnozí z nich nejsou prý proti očkování, ale proti povinnosti se očkovat. "Jsme proti tomu, abychom se museli povinně očkovat a proti tomu, aby nás takhle vyhazovali na ulici. Není možné, aby se tohle dělo v době, kdy se situace v nemocnicích zhoršuje a je nedostatek personálu," postěžoval si jeden ze zaměstnanců nemocnice.

Řecký ministr zdravotnictví Thanos Plevris v reakci na to ohlásil zmírnění opatření. "Do práce se budou moci vrátit zdravotníci, kteří mají první dávku očkování a slíbí, že se nechají naočkovat i tou druhou," řekl. Podle stávajícího nařízení je návrat do práce možný až 14 dní po druhé dávce.