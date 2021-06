Itálie rozvolňuje opatření. Co platí v dalších destinacích? PŘEHLED

Italové mohli v pondělí po dlouhých měsících konečně vyrazit do ulic bez roušek a respirátorů. Tamější ministr zdravotnictví Roberto Speranza vyslyšel odborníky, podle kterých už bylo pro pandemii jedno z nejikoničtějších opatření zbytečné.

Povinnost nosit ochranu dýchacích cest i venku platila v Itálii od loňského října. Většina lidí uvolnění vítá, někteří plánují nosit roušku i nadále. Země v minulosti platila za covidem nejpostiženější v Evropě, celkem se tam nakazilo přes 4,2 miliony lidí. Aktivních případů je přes 54 tisíc.

PRAVIDLA KOLEM ROUŠEK NA DOVOLENÉ PŘEHLEDNĚ:

- Itálie: uvnitř povinně, venku lze sundat kdykoliv

- Řecko: uvnitř povinně, venku povinně při velké koncentraci lidí, jinak lze sundat

- Chorvatsko: uvnitř povinně, venku povinně, pokud nelze dodržet rozestup jeden a půl metru, jinak lze sundat

- Bulharsko: uvnitř povinně, venku povinně, pokud nelze dodržet rozestup jeden a půl metru, jinak lze sundat

- Španělsko: uvnitř povinně, venku povinně

Anketa Je konec roušek a respirátorů venku dobrý tah? Ano, venku už jsou zbytečné 72 20 hlasů Ne, pandemii bychom neměli podceňovat ani v létě 14 4 hlasy Zrušil(a) bych je i uvnitř 14 4 hlasy Hlasovalo 28 lidí.

Nasadit si respirátor musejí Italové i nadále ve vnitřních prostorech. Stejně jsou na tom i v Řecku, kde se pravidla okolo ochrany úst a nosu upravovala minulý týden. Roušky tam zůstaly povinné jen uvnitř, venku je nezbytné je nasadit na místech, kde je hodně lidí.

V pondělí v Řecku nabodro skončil také zákaz nočního vycházení. To však neplatí pro Chorvatsko, kde pokračuje povolení pořád veřejné akce pouze do 22 hodin, od 23. hodiny do šesté ranní se nesmí prodávat alkohol. Roušky je v Chrovatsku povinné nasadit všude tam, kde nelze dodržet přinejmenším rozestupy jeden a půl metru. V restauracích smí sedět u jednoho stolu nanejvýš 10 lidí.

Bez rozestupů nesmíte sundat roušku ani v Bulharsku. Restaurace a bary mohou pustit pouze tolik hostů, aby jejich počet nepřesahoval 50 procent celkové kapacity podniku.

Španělsko pravidla kolem roušek zatím nerozvolnilo. Nosit se musí venku i ve vnitřních prostorech. Otevírací dobu podniků si řeší každý z autonomních regionů zvlášť.

Ne všude se daří koronavirus brzdit. Rusko se potýká s delta mutací, nakažených rapidně přibývá: