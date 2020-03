Itálie zavedla mimořádná opatření, v karanténě skončilo až 16 milionů lidí

Nařízení se vztahuje na region Lombardie a čtrnáct provincií v regionu Benátsko, Piemont, Parma nebo Rimini. Nová opatření se tak dotknou Milána nebo Benátek. Lidé nemohou do těchto oblastí vstoupit nebo z nich odejít. Výjimku mají pracovní, zdravotní nebo mimořádné důvody.

Zatím karanténa platí do 3. dubna. "Chceme zaručit zdraví našich občanů. Chápeme, že tato opatření budou mít oběti, někdy malé, někdy velké. Teď je ale doba, kdy musíme sami za sebe převzít odpovědnost," citoval deník BBC italského premiéra Giuseppe Conteho.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ujistil občany ČR, kteří jsou v Itálii, že se mohou vrátit i přes karanténu domů. "Italský premiér Giuseppe Conte v noci na dnešek nařídil faktickou izolaci Lombardie a dalších 14 provincií v regionech Emilia-Romagna, Piemont a Veneto. Jsou však povoleny návraty do svého bydliště. Chtěl bych ujistit naše občany v těchto oblastech, že se mohou vrátit zpět do ČR," napsal Vojtěch na twitter.

Po podepsání dekretu budou v Itálii pozastavené všechny větší akce, a to sportovní, náboženské, kulturní nebo svatby či pohřby. Zavřená budou také lyžařská střediska, kam zavítaly i tisíce Čechů. Dále také kina, divadla, kluby nebo bazény.

Restaurace a bary budou mít otevřeno od 6 do 18 hodin a po celou dobu musí hlídat, aby hosté seděli od sebe alespoň na vzdálenost jednoho metru. Lidé s teplotou nad 37,5 °C by měli zůstat doma. Ti, co mají karanténu, nesmějí vyjít ven. Pokud nařízení poruší, mohou skončit až na tři měsíce ve vězení.

Většina turistů se letos chystala ještě do Itálie kvůli lyžování. Teď se musí připravit na zavřená lyžařská střediska, jak bylo zmíněno výše. Bude jich velmi hodně. Jen v Lombardii jich je osmadvacet. Další se nacházejí i v ostatních provinciích.

Sjezdovku si tak například neužijete v lombardském Livignu, Piazzatorre nebo Pontedilegno - Tonale. V Benátsku zase v Cortině d´Ampezzo nebo v San Pellegrinu. Na přehled lyžařských středisek v konkrétních regionech se můžete podívat zde.

