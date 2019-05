Itálii zpustošily kroupy, Korsika a Chorvatsko jsou pod sněhem

Silné přívalové deště zasáhly sever Itálie už v pondělí, kde měly za následek masivní povodně. Ve středu dorazilo šílené počasí do střední Itálie - mezi postiženými městy byla i oblíbená turistická letoviska, která zpustošily kroupy.

Ledové závěje způsobené krupobitím leží například v ulicích města Lavinio poblíž Říma na pobřeží Tyrhénského moře. Bílá pokrývka tvořená z krup pokryla i nedaleké letovisko Anzio.

Na první pohled by z fotografií budovy plné krup či z videa, kde pluh odklízí nános ledu, nikdo nepoznal, že se nejedná o sníh, ale výsledek silné bouřky.

Clearing absolutely enormous amounts of hail in Anzio (RM), central Italy on May 15th! Video: L'Eco del Litorale pic.twitter.com/4ZqMgmb5vW