Italové mohou po dvou měsících ven. Španělé zavádí roušky v MHD

Krátké procházky, postupné otevírání některých továren, možnost účastnit se pohřbů. Itálie, země s největším počtem obětí epidemie koronaviru v Evropě, se začíná vracet zpět k běžnému životu.

"Výrobu jsme nespustili najednou, ale rozhodli jsme se pro pozvolný rozjezd. Postupně chceme navyšovat objem výroby a navyšovat počet našich zaměstnanců v továrně," popsal manažer produkce v továrně na výrobu oceli Dimitri Menicali.

Cestou uvolňování restrikcí se vydalo i Španělsko, které má největší počet nakažených v Evropě. Obyvatelé se tam o víkendu poprvé od 14. března, kdy byl vyhlášen stav nouze, mohli venku volně procházet nebo sportovat.

Zpřísnění se naopak ve Španělsku dočkali cestující, kteří musejí od pondělka v MHD povinně nosit roušku. Ty jim zdarma rozdávají zaměstnanci dopravního podniku. "Povinné nošení roušek je dobrá věc. Nevím, jak moc bude metro přeplněné, ale myslím, že je užitečné je nosit," uvedl obyvatel Madridu Jose Luis Garcia.

Obchody, restaurace, nákupní centra nebo muzea postupně otevírají veřejnosti i Spojené státy, a to přesto, že počet obětí kvůli rozvolňování režimu začíná stoupat. Prezident Donald Trump je ale optimistický. "Většinou to zabere dva, čtyři, pět, šest nebo deset let. Já vám ale říkám, vakcínu tu podle mě budeme mít do konce roku," prohlásil.

V zemi se koronavirem nakazilo už téměř milion dvě stě tisíc lidí. Celosvětově se počet nemocných blíží třem milionům a šesti set tisícům.