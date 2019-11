Lidé skoupili domy za euro ve slunné Itálii. Byl to podvrh, či splněný sen?

Vypadalo to jako příliš lákavá nabídka na to, aby byla skutečná. Dům za jediné euro (zhruba 26 korun) na italském venkově, kde čas plyne pomaleji a ulice jsou zalité sluncem. Přesně na to lákala nové obyvatele vylidňující se městečka od Sicílie po Alpy.

Inzerát se vždy dostal na přední stránky světových médií, informoval o nich i web TN.cz. V redakci pak nepřestával vyzvánět telefon s dotazy na podmínky. Jenže málokdo opravdu sen o slunném bydlení dotáhl do konce. Některé z těch, kteří to udělali, vyhledal portál CNN.

Francouzka Morgane Guihotová spolu s manželem koupila dům v sicilském Mussomeli. Podmínkou pro výhodnou cenu bylo to, že kupci vilu v nejbližší době renovují, což chtěli udělat tak jako tak. V domě by rádi trávili vánoční svátky a letní dovolené. A pomýšlejí také na to, že v něm stráví důchod.

"Protože jsme oba kutilové, zvládli jsme většinu práce sami, moc jí ale nebylo. Bylo skvělé vidět, jak náš dvoupokojový dům znovu ožívá. Teď už potřebujeme dokončit jen koupelnu," uvedla Morgane s tím, že místní jsou k nim přátelští. Manžele prý uchvátilo kouzlo městečka a také lokalita.

Euro za dům na italském venkově nabídl i Kenny Sanchez z New Yorku, přestože v hloubi duše nedoufal, že by ho mohl opravdu získat. Nakonec se stal vlastníkem vilky v městečku Zungoli. Podle Sancheze bude ale nejspíš neobyvatelná ještě několik let.

"Dům na první pohled vypadal, že bude potřebovat ještě hodně práce. Musí se toho hodně opravit, včetně střechy," sdělil Američan, který doufá, že bude v Zungoli moci bydlet během tří let. Zatím ale od města nedostal ani smlouvu o koupi, proto nemohl s rekonstrukcí začít.

Meredith Tabboneovou z Chicaga zase do sicilské Sambuky zavedlo zjištění, že odtud pochází její rodina. Měla to ale o něco složitější - na euru totiž ceny domu začínaly, v dražbě se ale vyšplhaly i na 25 tisíc eur (asi 640 tisíc korun).

Meredith si vyhlédla dva domy, za každý nabídla 5555 eur (necelých 150 tisíc korun) a získala ten s popisným číslem pět. I přes vyšší cenu a to, že v domě není zavedena elektřina ani voda, byla nadšená, protože pětka je její oblíbené číslo. "Moji příbuzní stále žijí nedaleko místa, kde stojí můj nový dům. Příště se s nimi určitě setkám," popsala Meredith.