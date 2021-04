Italské město rozprodává domy za hubičku. Nemovitost pořídíte za euro

Město, které leží asi 140 kilometrů východně od Palerma, chce zamávat s úbytkem obyvatel. Právě proto prodává asi 900 opuštěných domů. Většina z nich se nachází v nejstarších částech Castiglione di Sicilia.



Řada nemovitostí je však v dezolátním stavu. A právě proto si je můžete pořídit za symbolické euro (necelých 26 korun) - tedy za cenu jednoho šálku dobré kávy. Za domy v lepším stavu si pak zájemci už připlatí, cena se pohybuje od 4000 (asi 103 302 korun) do 5000 eur (zhruba 129 128 korun).



"Chceme zachránit obrovské architektonické bohatství plné historie. Řada malebných a opuštěných domků byla postavena už v dobách renesance,“ tvrdí starosta Antonio Camarda.



V případě zájmu stačí kontaktovat starostu s tím, jakou nemovitost by dotyčný chtěl. Kupující však musí dům opravit do tří let. Právě proto je nutné si sjednat pojištění od banky v hodnotě 4000 eur. "Nového vlastníka by to přišlo na 100 eur ročně, což je podle nás lepší než záruka vkladu,“ uzavřel Camarda.



Domy, které jsou na prodej, lemují hlavní silnici. Ta vede do kopce k majestátnímu hradu a náměstí dlážděnému lávovými kameny. Na své si přijdou i milovníci moře. Cesta na nejbližší písečnou pláž Marina di Cottone trvá jen 40 minut.

