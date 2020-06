Ivane, nedělej to! Ředitelka školy ve Vrútkách detailně popsala masakr

Jeden mrtvý a pět zraněných včetně dětí. To má na svědomí 22letý Ivan, který minulý čtvrtek útočil nožem ve škole ve slovenských Vrútkách. Během snahy o útěk ho zastřelili policisté. Ředitelka Erika Repková teď okamžiky hrůzy detailně popsala. „Nedělej to, Ivane, nedělej to!“ křičela na pachatele. Bohužel neposlechl a do hrudníku bodl i ji.