Iveta (42) své děti téměř nemyje a chce ukončit Výměnu kvůli štěnicím

Diváky TV Nova čeká ve středu poslední díl 14. řady Výměny manželek. A že bude zase o co stát. Obě vyměněné manželky se jmenují Iveta a od začátku je budou trápit všemožné problémy. Jedna děti myje jen jednou týdně a druhá se s tím bude muset nějak popasovat. A co až Iveta půjde k doktorovi, jestli ji během Výměny nepokousaly štěnice? Skončí Výměna předčasně?

V této epizodě se seznámíte s Ivetou (42), Davidem (34), Davidem (8) a Terezkou (2) z Jablonce nad Nisou. Rodinu do Výměny přihlásila Iveta, protože je na všechno úplně sama. David jí s ničím nepomůže a ani se nestará o děti.

"Do všeho ho musím od rána do večera nutit. Nic nedělá a ještě po mně večer chce sex," svěří se Iveta (42) napřímo! Ukázky najdete ve videu zde. David se hlavně hodně vzteká, což jí také vadí. "Jsem cholerik, to je moje povaha," obhajuje se David. Partneři často hádají. Iveta doufá, že Výměna jejich vztah zlepší, jinak prý půjdou od sebe.

Na druhé straně poznáte druhou Ivetu (33), Jana (36), Annu (12) a Anežku (8), kteří žijí ve vesničce Brzice. Do Výměny rodinu přihlásila jedna z dcer, které má Iveta z předchozího vztahu, protože jí vadí hádky rodičů.

"Honza je velmi žárlivý člověk a dokáže bezdůvodně udělat obrovské žárlivé, až agresivní scény," popisuje Iveta. "Když mu rupne v bedně, tak si nebere servítky a je jedno, s kým mluví," dodává. Iveta (33) od Výměny očekává to, že si jí ostatní členové rodiny začnou více vážit.

Jenže už začátkem Výměny je jasné, že to nebude žádná procházka růžovým sadem ani pro jednu Ivetu. "Je tu všechno chaotické, nevyprané prádlo a uklizeno je jen na povrchu," jsou první dojmy Ivety (33). "Čekala bych cokoliv ale takový nehorázný bordel ne. A děti koupou jednou týdně kvůli tvrdé vodě," nemůže náhradní manželka rozdýchat.

Iveta (42) na druhé straně také nemá z rodiny, kam přišla, dobrý pocit. "Katastrofa je to tady, je mi z toho na blití. S čistotou si tu nikdo nedělá trable. Ten sporák je humáč, bojím se, abych tady něco nechytla! Žijí tady jako domorodci," říká Iveta (42) rozhořčeně hned po příjezdu.

Zkrátka obě manželky budou mít od začátku se vším problém, ať už je to výchova dětí, nebo nepořádek. Zanedbanou domácnost bude řešit hlavně Iveta (42) ve své náhradní rodině. Vše se navíc vyhrotí tím, když si na těle najde několik štípanců. Dokonce se rozhodne vyhledat lékařskou pomoc, jestli se nejdená o štěnice. Dojde k předčasnému ukončení desetidenní výměny?

To uvidíte ve středu ve 20:20 na TV Nova