První testování v Izraeli proběhlo na zvířatech. Teď se posunulo do další fáze, kdy začaly klinické testy na 80 dobrovolnících. V prosinci by měla být proočkována necelá tisícovka lidí. Celá akce je pod dohledem ministerstva obrany. Pokud by bylo testování úspěšné, pro veřejnost by vakcína mohla být k dispozici do konce příštího roku.